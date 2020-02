Jennifer López ha recuperado su corte 'long bob' y ahora solo queremos pedir cita en la peluquería para imitarle

Liso y con raya al medio, el peinado más sencillo pero también el más favorecedor.

Tras su sonada actuación en la Superbowl de la mano de Shakira en la que lució unas larguísimas y voluminosas extensiones, Jennifer López ha vuelto a recuperar la melena midi que desde hace unos meses le acompaña.

Fue en septiembre cuando la artista apareció en el Festival de cine de Toronto para presentar 'Hustlers' presumiendo de nuevo corte de pelo, aunque había sido unos días antes cuando JLO se había animado a meter la tijera a su cabello, y ahora ha querido volver a mostrarla tal cual en una alfombra roja aunque retocada ligeramente con ciertos matices.

Ha sido en la desplegada para los Film Independent Spirit Awards, donde ha posado a su llegada no con un moño alto como los que tanto le gustan, ni con un peinado efecto mojado o un semirecogido, sino con su favorecedor 'long bob' peinado ultraliso y con raya al medio. La premisa parecía ser muy clara en cuestión capilar: ser lo más sencilla posible para no restar ni un ápice de protagonismo al resto del look.

Una falda abullanada en el claro color de la temporada, el morado, y un cuerpo ajustado de cuello alto y manga larga cargado de incrustaciones brillantes y lentejuelas plateadas además de un cinturón metalizado que lo acompañaba, han sido las dos piezas firmadas por Valentino con las que JLO ha acudido en calidad de nominada por su papel en la película 'Hustlers' a la gala en las horas previas a la gala de los Oscar.

A destacar también el maquillaje, con sombras de ojos en el mismo tono violeta que reinaba en todo el estilismo y servían de guinda perfecta junto con los labios irisados.