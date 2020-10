¿Cómo hace para conseguir una apariencia tan juvenil y con una melena tan sana? El truco está en el kit de champú, acondicionador y suplementos que usa.

De Jennifer López nos gusta todo. Su tipazo, su carisma, sus películas, sus canciones y sobre todo como su pelazo. No solo presume de tener una piel joven y radiante, sin arrugas ni falta de luminosidad sino que su una melena con un volumen y brillo es de escándalo. La del Bronx acaba de sorprendernos con su pelo XL hasta la cintur gracias a la ayuda de las extensiones.

Lo cierto es que JLo no solo cuida de su cuerpazo con una buena alimentación y ejercicio, sino que también es muy estricta con sus horas de sueño y con sus rutinas de belleza, donde incluye suplementos alimentarios para que su piel, uñas y pelo siempte esté sano, fuerte y brillante.

Y es que ella sabe bien que debido a su profesión su melena se ha visto expuesta a mucho calor, tintes y químicos, por eso desde que encontró una solución para devolverle el volumen y el brillo a su melena no hace más que recomendar las bondadosas propiedades de su tratamiento.

El tratamiento en cuestión está creado especialmente para el cuero cabelludo se llama Minoxidil 2% Hers, de Him & Hers. “Desde que lo uso mi cabello está más grueso y ha crecido alrededor de diez centímetros en los últimos seis meses”, ha contado. Y es más hace apenas unos días compartió en su cuenta de Instagram todos los productos de Hers que utiliza.

Le intérprete de 'El anillo', además del tratamiento utiliza el champú, acondicionador y el suplemento de biotina, para obtener unos resultados más eficaces y duraderos.

La marca vende el kit completo por 38 euros. "Con estos productos tienes productos de calidad a un precio acesible", asegura en un vídeo la estrella.