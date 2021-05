Jennifer Lopez y su sutil (pero ultrafavorecedor) cambio de look con flequillo

Si buscas algo distinto para tu melena pero no te quieres arriesgar demasiado, prueba con el flequillo cortina de JLO, será la solución más acertada.

Julia García

Lo del flequillo en esta primavera empieza a ser una pequeña obsesión. Y como sigamos viendo a más celebrities atreverse con él no vamos a poder resistirnos a ello por mucho que no sea lo más cómodo del mundo cuando en verano lleguen los días de playa -por aquello de no poder recogerlo tan fácilmente-.

Si nos has leído en los últimos días ya sabrás que en apenas una semana hemos visto dos lookazos distintos con el mismo detalle en común: el flequillo asimétrico, desfilado. Así luce Michelle Jenner y así ha aparecido también Ana de Armas estos últimos días en Mallorca. Pero este es un flequillo para mujeres atrevidas en lo que a los cambios de imagen se refiere, de ahí que quizá no cale tanto como lo puede hacer el flequillo por el que ha optado Jennifer Lopez, una versión mucho más discreta, el Blunt Curtain Bang.

La artista se ha puesto en manos una vez más de su estilista del cabello, Chris Appleton -también lo es de Dua Lipa y Kim Kardashian, entre otras celebrities-, que ha dibujado un nuevo corte de pelo en la diva del Bronx. Es un cambio sutil, no demasiado radical, pero lo suficiente como para que se aprecie a simple vista. Y esto es así por el flequillo cortina en versión extralarga y desfilada con el que le ha dado un nuevo aire al rostro de JLo.

Tiene muchas ventajas este flequillo si quieres acercarte a este "mundo" sin cortar por lo sano y que luego cueste mucho que vuelva a crecer el pelo. Al ser más largo de lo habitual y desfilado, crecerá enseguida si no te gusta, por lo que el miedo a cortar no es tal.

Además, no influye tanto el largo de tu melena, que puede ser muy larga como la de Jennifer Lopez pero también corta, por lo que no es obligatorio dejar un largo concreto para poder lucir el denominado Blunt Curtain Bang.

Y, por último, es un flequillo que juega un papel discreto con el cabello suelto, donde se deja notar pero no destaca y, sin embargo, cambia totalmente de registro en caso de que optes por recogértelo, ya que tomará muchísimo protagonismo con coletas y moños.

En definitiva, de todos los cortes pelo con flequillo que hemos visto hasta la fecha esta temporada, el de Jennifer Lopez es sin duda alguna el más indicado para mujeres que no se atrevan con el flequillo desde hace mucho tiempo por el miedo al resultado. En este caso, el precipicio al que se asoma quien se se apunte a este look apenas existe.