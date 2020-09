La modelo sabe cuál es el truco para tener la melena perfecta y es más fácil de lo que crees.

Hasta las famosas tiene un 'bad day hair'. Todas alguna vez en nuestra vida hemos experimentado un día en el que nuestra melena decide revelarse y no hay manera de controlarla. Quizás por eso los moños bajos estilo bailarina se han convertido en los salvadores por excelencia de nuestro cabello.

De hecho las pasarelas ya han apostado por subir a la pasarela este tipo de peinado. Lo han llevado nuestras influencers favoritas como Chiara Ferragni, o actrices famosas como Jennifer López y la última en llevarlo ha sido Irina Shayk. Lo cierto es que no es la primera vez que la modelo rusa se deja ver con este peinado, es más creemos que es se trata de uno de sus favoritos porque cada tanto se deja ver con este tipo de moño bajo y pulido, al más puro estilo bailarina, que hace que cualquiera de sus looks se eleve a uno más chic.

La modelo, que fue fotografiada por las calles de neoyorquinas, se dejó ver con unos mini shorts, una sudadera XL que cubría sus shorts y unas botas de piel. Un look atrevido y arriesgado que a ella le quedaba como un guante. Y aunque su vestuario nos flipó, pero seamos honestas no todas no vemos capaces de llevarlo, lo que más nos gustó su su recogido. Y es que lo cierto es que este tipo de peinados se puede adaptar muy bien a cualquier tipo de rosto, se puede llevar con la raya en medio, a un lado o sin raya, como Irina.

Y aunque este moño es la elección ideal para cualquiera, lo cierto es que los expertos recomiendan que las mujeres con cuello muy corto no opten por la versión baja, porque acorta el cuello aún más visualmente, así que si este es tu caso podrías subirlo un poco.