A estas alturas probablemente ya has visto a más de una influencer en Instagram con esta tendencia. ¿Te animas?

Durante mucho tiempo llevar el pelo multicolor era una moda casi que únicamente llevaban los punk o las celebridades como Nicki Minaj, Christina Aguilera o Katy Perry. Pero esto ha cambiado. Y como no tenemos mucho qué hacer en estos días de confinamiento nos hemos puesto a buscar por Instagram nuevas y originales ideas para el cabello y hemos visto como poco a poco ha comenzado a crecer una tendencia entre las que saben de moda: el pelo acroíris. Se trata de una moda emergente que le da un toque de diversión a tu melena. Aunque muchas han optado solo por teñirse el flequillo, y tú ¿te sumas a esta moda?

En Instagram, hay innumerables publicaciones bajo el hashtag #rainbowbangs que muestran todo tipo de cortes y formas de ponerle color a tu pelo. Kristina Cheeseman, una colorista con sede en St. Louis, Missouri, ha dado a muchos de sus clientes su propia versión de la tendencia. "He notado un aumento en los flequillos arcoíris, esto se debe a que es más fácil de mantener porque no está en toda tu cabeza pero igual consigues cambiar de look".

Y no todas las propuestas son en tonos brillantes y vívidos, también lo hay en tonos más suaves y opacos, para las que quieren atreverse pero de a poco. Y si tu eres de las que pensaba que este tipo de color sólo se veía bien en pelos rubios y rostros blancos, tenemos la prueba de que te equivocas. El perfil de Instagram de Cheeseman mostró su trabajo para una cliente de cabello oscuro y sí le quedó el color brillante y pulido.

Este tipo de coloración es una verdadera obra de arte, así lo deja claro el perfil de la colorista Arminta Willar, que mezcla a la perfección los tonos rojos, amarillos y azules, incluso con un poco de plateado.

Eso sí, colorear así el cabello no es tarea sencilla. Primero debes acudir con un experto, que sepa de manejo de colores. Y tienes que tener tiempo para hacerlo. Pues depende mucho del color de tu cabello, el tiempo que te llevará conseguir este look. Depende del color de cabello. En los cabellos claros y decolorados el proceso puede tomar de una hora y a hora y media. Luego de unos 20 a 30 minutos para ir aplicando los degrades.

Prepárate para ver este verano cabelleras enteras o flequillos teñidos de arcoíris.