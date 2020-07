Al final, los ‘haters’ de Emily Ratajkowski se han salido con la suya y se ha teñido de nuevo, de moreno

Adiós a su rubio vainilla de las últimas semanas.

La que le cayó encima a Emily Ratajkowski cuando a finales de julio decidió cambiar su 'dirty brunette' por el rubio vainilla. Con unos matices más claros o y otras veces más oscuros, desde que conocemos a la modelo británica siempre ha sido morena, así que fue toda una sorpresa que cambiara de color de pelo de manera tan radical. Es cierto que no era el tinte de pelo que más le favorecía, pero, claro, teniendo en cuenta que la polifacética Emily Ratajkowski es una de las mujeres más bellas del mundo a nadie se le podía pasar por la cabeza que estaba fea. Jamás. Pero, oye, como nunca llueve a gusto de todos, los ‘haters’ se cebaron con ella: que si no le quedaba bien, que con el pelo moreno estaba más natural. El caso es que parece que a Emily todos aquellos comentarios no le afectaron mucho y corrió a las redes sociales a mandarles un mensajito. Ahora, ha vuelto a ser morena. ¿Habrá tenido algo que ver la presión?

Al principio, Ratajkowski ignoró todas esas opiniones gratuitas que había leído en su Instagram desde que se tiñó de rubia, hasta que ya no pudo más y estalló en su Instagram stories. "Hola a todos. Esto es un mensaje para todos los hombres y las mujeres que han estado comentando: 'Vuelve a ser morena', estás mejor de morena morena. Dejad de decirles a las mujeres qué hacer con su pelo. Y sus cuerpos", comentó muy seria en un vídeo.

Bien por un acuerdo publicitario (es embajadora de la firma Kérastase), por la presión de los ‘haters’ o simplemente porque le ha apetecido, Emily Ratajkowski ha vuelto a ser morena y así la hemos visto comiendo con unos amigos.