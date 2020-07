‘Hair Dusting’: la técnica para cortar el pelo que no afecta al largo del cabello y con la que Sandra Gago ha cambiado de look

La modelo ha saneado su melena

Llevar pelo largo no implica no tener que pasar por la peluquería de vez en cuando. Y no lo decimos para someterla a un tratamiento de hidratación o brillo sino también a no tener miedo a meter la tijera. Es imprescindible sanear el cabello de vez en cuando para que goce de buena salud por mucho que no queramos renunciar al largo.

Pero ni siquiera esa es una excusa para no pedir cita en tu salón porque es posible cortar el cabello sin que por eso se vea afectada la longitud de este. Existe una fórmula para hacerlo se llama 'Hair dusting' y, aunque es más trabajosa que un corte tradicional, merece la pena por los resultados si lo que buscas es que no se vea ni rastro del paso de las tijeras.

Tal y como nos explicó Quique de 'Espacio Q' en su momento, es una técnica que lleva utilizándose desde siempre con este fin: "Se trabaja con el pelo liso para ver todas las puntas que están abiertas, visualizarlas perfectamente y cortarlas (...). Se puede realizar en cualquier tipo de cabello siempre y cuando este haya sido alisado con anterioridad. Ayuda a no cortar el largo del cabello, solo las puntas dañadas".

No sabemos si ha sido esta la técnica utilizada por el estilista de Sandra Gago para su último cambio de look, pero no nos extrañaría después de ver las últimas imágenes que ha compartido en sus stories de Instagram.

La modelo ha hecho una visita a su peluquero de confianza, quien ha conseguido que su melena luzca completamente saneada, llena de cuerpo y brillo sin que para ello haya tenido que sacrificar ni un centímetro de sus puntas.

El resultado es un cabello muy natural lleno de vida con el que la top ha renovado su imagen de cara al que seguro será uno de sus veranos más especiales, el último antes de convertirse en madre por primera vez junto a su marido, Feliciano López.