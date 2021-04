Gigi Hadid reinventa el peinado más buscado y que podrás hacerte en 5 minutos

Si eres fan de las trenzas necesitas descubrir la reinvención que ha hecho la modelo recuperando una tendencia de hace unos años: las 'bubble braids' te enseñamos a recrear este look tan sencillo como favorecedor.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Todos los años ocurre lo mismo: a medida que se va acercando el verano las trenzas vuelven a hacer su aparición estelar para convertirse en uno de los looks estrella de la temporada. Sin embargo, este año ya llevábamos semanas viendo ligeras variaciones, muy adaptadas a la tendencia de recuperar los estilismos de la década de los 2000, y que centran su atención en los mechones delanteros. Así, seguro que ya has visto a más de una 'influencer', como María Pombo, luciendo el pelo totalmente suelto y con pequeñas trencitas enmarcando su cara.

Hoy, te traemos una variación que te va a encantar y que a su vez recupera una de las tendencias que fue todo un 'boom' hace algunos años: las bubble braids. Estas trenzas burbuja son de lo más sencillo de hacer, pues tan solo necesitarás un paquete de gomas transparentes (se puede hacer también con gomas normales pero el resultado no es tan pulido), y tus propias manos.

La 'culpable' de que tengamos de vuelta este divertido peinado no es otra que la modelo Gigi Hadid, que esta misma tarde ha compartido unas fotos en su perfil de Instagram que ya están corriendo como la pólvora y que estamos más que seguras que muchas ya han empezado a recrear. Además, se trata de una publicación con la que la hermana de Bella Hadid ha querido agradecer a todos sus seguidores las felicitaciones de cumpleaños que ha recibido a lo largo del fin de semana, así que estamos bastante convencidas de que este ha sido su look para entrar en los 26 por todo lo alto. "26 🐬🪐🧊🛼 me pasé el fin de semana prácticamente sin usar mi teléfono pero sólo quería decir que muchas gracias a todos por vuestros bonitos deseos de cumpleaños, estoy enviando abrazos a lo largo y ancho", comentaba Gigi junto a estas dos fotografías.

¿Y cómo hago esto yo en casa? Pues muy sencillo. Coge el mechón sobre el que quieras hacer las burbujas y coloca la primera goma a unos 3 o 4 centímetros de la raíz. Deja el mismo espacio más o menos y, a medida que vayas añadiendo gomas, ve ahuecando con las manos las partes de pelo que quedan en medio, hasta conseguir ese aspecto abombado. ¡Y listo!