La melena extralarga se apodera de la Gala MET: Rosalía, Kim Kardashian y Camila Cabello confirman que es tendencia

Queda confirmado: el pelo largo es uno de esos estilos que nunca pasa de moda.

La Gala del Met regresó triunfante este año luego de haber sido cancelada en 2020 por la pandemia de Coronavirus. Se trata de uno de los eventos más importantes del mundo de la moda organizado por Anna Wintour, directora de la revista Vogue, y cuyo objetivo principal es recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York.

Este año el tema escogido como hilo conductor y punto de inspiración de los atuendos fue: la moda norteamericana. Los anfitriones de esta edición fueron la cantante Billie Eilish, el actor Timothee Chalamet, la poeta Amanda Gorman y la estrella del tenis Naomi Osaka. Como era de esperar esta gala ha sido el evento con el que el mundo de la moda vuelve a la marcha tras más de un año detenida y obviamente la alfombra roja no iba a decepcionar a nadie.

Si la Gala del Met se ha caracterizado siempre por ser el escaparate de vestidos, atuendos y estilismos extravagantes, lujosos y, porque no, raros este 2021 no fue la excepción. Rihanna no solo llegó cuatro horas más tarde de lo planeado, sino que volvió a sorprender con un look oversize de Balenciaga de manga larga y volúmenes, que adornó con un collar y una diadema, Kim Kardashian siguió la línea 'dominatrix' de sus últimas apariciones. También vistió de Balenciaga y cubrió su cara con una máscara. Mientras que su hermana menor, Kendall Jenner apostó por un look naked dress, y Kaia Geber rindió homenaje a Bianca Jagger con un espectacular vestido de Oscar de la Renta.

Y aunque es en esta clase de alfombra roja cuesta ubicar una tendencia, pues sus asistentes siempre tratan de ir un paso más allá y arriesgarse como nunca antes, esta vez hemos descubierto que hubo una constante en el look beauty de las invitadas: la melena extralarga.

De Rosalía a Camila Cabello, las famosas confirmaron que la melena extralarga es tendencia o más bien que nunca ha pasado de moda.

Cuando se trata de pelo hay un millón de estilos, cortes, colores y tendencias que probar, pero la Gala del Met nos ha confirmado que el pelo largo es uno de esos estilos que nunca pasa de moda.

Aunque sea difícil conseguir esos mechones hiper largos, las extensiones de pelo -ya sean de clip o atadas a mano por un profesional- hacen posible que cualquiera pueda lucir una lujosa melena larga como la de Kim Kardashian.

Rosalía

La cantante catalana no solo soprendió con una especie de manto diseñado por Rick Owens, diseñador estadounidense y uno de sus favoritos, y unos short de talle alto del que colgaban flecos hasta los tobillos, sino que por soltarse esa melena larguísima que le llegaba por encima de las caderas. Rosalía aposto por llevar su melena lo más natural posible, lisa y suelta.

Kim Kardashian

Es complicado entender el nuevo estilismo de la estrella de la televisión. Este lunes soprendió a su llegada a Nueva York con un traje todo de cuero y una máscara también de cuero con cremallera en los ojos y la boca. Más tarde, nos volvió a dejar con la cabeza loca cuando escogió mantener ese estilismo y acudir a la alfombra roja de la gala con un outfit entero de Balenciaga, en el que también cubría toda su cara. Solo nos dejó ver su melena hiperlarga, que la llevaba en una coleta alta muy definida.

Camila Cabello

La cantante hizo su debut en la Gala Met con un estilismo en color morado. Se trataba de una falda larga con abertura en la pierna tipo pareo de lentejuelas y plumas y top corto de tirantes firmado por Michael Kors. Su estilismo nos recordaba mucho a Cher. Y su también decidió soltarse la mela y llevar ondulada y voluminosa.