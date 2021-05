El flequillo es tendencia: Vicky Martín Berrocal cambia de look y se pasa al corte de pelo con efecto rejuvenecedor

Pero, un momento: ¿ha pasado Vicky Martín Berrocal por la peluquería o está tomándonos el pelo con el asunto una vez más?

GALA FERNÁNDEZ

Cuando la alfombra roja de los Premios Feroz 2021 se llenó de flequillos te lo avisamos y, ahora que todo Instagram se ha rendido a este corte de pelo no cabe duda: estamos ante una de las tendencias 'beauty' más potentes y favorecedoras del 2021. Nuria Roca, Hiba Abouk o Megan Montaner son algunas de las 'celebs' españolas que ya se han pasado al flequillo, una lista a la que acaba de sumarse Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora ha compartido en Instagram una foto presumiendo de su cambio de look, con el flequillo abierto que sienta bien a todo tipo de rostros y que ella misma ya ha llevado en ocasiones anteriores. Con su melena castaña peinada con ondas abiertas y un maquillaje de ojos bien marcado, la sevillana se ha ganado el aplauso de todos sus fans.

Sin embargo y aunque hace poco comentó que le apetecía un cambio de imagen, tenemos motivos suficientes para pensar que, en realidad, Vicky Martín Berrocal no ha pasado por la peluquería últimamente y tan solo ha tirado de carrete para actualizar su perfil de Instagram. La razón es sencilla: cuando hace un año anunció su corte de pelo (en aquel caso 100% real), lo hizo con una foto idéntica a la que ha publicado hoy. El vestido con estampado de leopardo y la pose le delatan.

Curiosamente, esta no es la primera vez que la exmujer de El Cordobés nos ha hecho creer que ha cambiado radicalmente de look sin ser cierto. Así ocurrió hace unos meses, cuando jugó al despiste luciendo un cabello rubio platino (concretamente, un tono que los estilistas han bautizado como 'baby blonde') para desmentirlo poco después.

La propia Vicky Martín Berrocal lo confesó todo a través de sus redes sociales: ¡era todo mentira! "He recibido cientos de mensajes apoyando mi locura de ser rubia... pero nunca he dejado de ser morena", explicaba junto a una foto de su pelo castaño al natural. A lo que poco después añadía: "Reconozco que me gustó mi momento rubia. Algún día lo haré".

Tanto si hablamos de pelo rubio como de flequillos, ya lo sabes, Vicky: ¡la puerta siempre estará abierta!