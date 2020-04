La actriz ha utilizado un champú en seco con color para teñir sus canas en solo 10 segundos. El resultado te va a encantar.

Tantas semanas sin poder ir a la peluquería nos está pasando factura. Pero no solo a nostras, así que tranquila. Es más podemos decir que el mundo de las que nos teñimos el pelo está divido en dos: uno a favor de dejarse las canas al aire y esperar a que todo vuelva a la normalidad para salir corriendo al salón de belleza y otro que ni de loca va a permitir que las raíces grises se noten y ya han tienen en su poder los tintes de supermercado o farmacia. Sin embargo, ahora hemos encontrado a un tercer grupo. Uno liderado por Eva Longoría que ha encontrado en el champú seco con pigmentos, y sprays de retoque con los que ha zanjado el problema de las canas.

En un vídeo compartido en Instagram Eva Longoria, ha sorprendido a sus fans publicando un post en el que muestra sus canas sin ningún tipo de complejo. “Mira todo este pelo gris. Esto es una locura. Los que me seguís sabéis que mi pelo se está poniendo gris así que os enseño cuál es mi solución”, dice, señalando sus raíces, donde el pelo en tonos grisáceos contrasta con su melena castaña oscuro.

Instantes después desvela su truco para que las canas desaparezcan en cuestión de segundos. Se trata de Magic Retouch de L’Oréal Paris, firma de la que es embajadora, un retoca raíces instantáneo que cubre las canas dejando la melena perfecta. "¡Oh, Dios mío! Creo que he tardado como 10 segundos", dice Eva. Y es que el Magic Root Cover Up, es el producto de la firma cosmética específico para tapar las raíces.

En el vídeo no solo deja ver cómo funciona el producto, sino que también explica la forma correcta de aplicarlo. “Este spray es increíble porque tiene una pequeña boquilla que hace que su aplicación sea muy precisa”, asegura. Y, una vez ha cubierto todas las canas visibles, añade: "Otra cosa que me encanta es que los pigmentos no se adhieren a la piel, ni tampoco manchan las manos si me toco el pelo”.

Sus fans le han agradecido mucho el truco. Es más la actriz Olivia Munn le ha escrito: "¡Es genial! Tu pelo queda muy natural".