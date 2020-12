La melena midi de Eva González es lo que pedirás en tu próxima visita a la peluquería

La presentadora ha sorprendido con un nuevo look

A punto de despedir el 2020, quizá estés pensando en un nuevo look con el que afrontar el año que viene. Si es esa tu intención pero aún no te has decidido por el cambio que quieres darle a tu cabello, has caído en el sitio adecuado porque vamos a ayudarte a salir de dudas.

Para ser honestas va a ser Eva González quien te convenza de meter la tijera porque después de ver lo guapísima que estaba en la final de 'La voz' no te va a quedar más remedio que hacer una captura de pantalla y acudir a tu peluquería de referencia con esta imagen como inspiración para tu corte de pelo.

Más que nada porque la presentadora, quien lleva años presumiendo de melena larga y lisa en televisión ha sorprendido a todos al apostar por una midi peinada con ondas naturales y raya en medio cargada de volumen que no podía quedarle mejor.

Viendo cómo lucía su cabello en las horas anteriores y teniendo en cuenta que se trataba de un programa grabado semanas atrás, es muy probable que lo de la sevillana se trate de un falso bob, un recurso que ya le hemos visto lucir a numerosas celebrities e incluso a la reina Letizia en ocasiones especiales, pero le queda tan bien que nuestra recomendación para la exmodelo es que se anime a convertir en real esta nueva imagen porque el resultado no puede más que mejorar aún más.

Un favorecedor peinado que servía como guinda al resto del festivo look de Eva González compuesto por unos zapatos metalizados de Mascaró y un minivestido brillante con hombreras muy marcadas y cargado de flecos obra de Adrián Manceras.

Una opción perfecta que tomar como referencia de cara a crear nuestros estilismos para esta Navidad.