Eva González ha cambiado de color de pelo y no ha sido por el rubio que aman todas las castañas sino un azul muy llamativo

Esto sí que es un cambio radical...

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Temporada nueva, pelo nuevo. Esto es lo que deben estar pensando todas las 'celebrities' que ya se han apuntado a un cambio de look (y es que no son pocas...).

Después de ver a Danna Paola con su pelo bicolor o a Ester Expósito abandonar el rubio para pasarse al castaño, llega Eva González para dejarnos boquiabiertas con una nueva coloración que, sinceramente, no nos esperábamos en absoluto.

La presentadora se caracteriza por tener un estilazo, por supuesto a la hora de vestir y llevar todas las tendencias del 'street style', y por ser muy cuidadosa con sus 'beauty looks', especialmente con su pelo.

Si te paras a pensarlo, la melena de la sevillana durante toda su trayectoria pública (que no es corta) no ha sufrido grandes cambios, de hecho, el color castaño con mechas claritas es una de sus señas de identidad pero, ¿cómo te quedas si te decimos que Eva González se ha teñido el pelo de azul? Sí, de azul... ¡Como lo estás leyendo!

La presentadora ha mostrado su nuevo color de pelo a través de una publicación en su perfil de Instagram con la que, por supuesto, no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un azul turquesa muy intenso con el mítico efecto raíz que todas las rubias adoran.

El post no ha tardado en llenarse de comentarios diciéndole lo guapa que está y lo bien que le queda este nuevo color (y es que es totalmente cierto). De hecho, entre estos mensajes no han faltado los de algunos de sus amigos y compañeros como Roberto Leal, Vanesa Martín o María José Suárez.

Sin embargo, Eva no ha dejado del todo claro si se trata de un cambio de look definitivo, de un tinte temporal o de una peluca, ya que todavía no ha respondido a quienes se lo han preguntado... ¡Saldremos de dudas muy pronto!