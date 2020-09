El experto en color Michael Canalé fue el co-creador del look capilar de Rachel, el mítico personaje de ‘Friends’. Hoy da a Woman unos consejos en exclusiva para mimar tu pelo como el de la gran estrella de Hollywood.

Paka Díaz | Woman.es

En Rachel, nuestra amada protagonista de la serie ‘Friends’, nada se dejaba al azar. Y mucho menos se iba a descuidar el más mínimo detalle de su célebre melena. El experto en color Michael Canalé fue el cocreador del look capilar para que Jennifer Aniston diera vida al ya mítico personaje y, desde entonces, han mantenido la colaboración con la actriz. Ella no es la única famosa que confía el color de su cabello a Canalé. También Heidi Klum, Kate Hudson, Shakira, Penélope Cruz o Carolyn Murphy han pasado por sus manos de maestro de la coloración. Hoy, Michael Canalé tiene ocho prestigiosos salones de belleza en los Estados Unidos y reconoce que disfruta “haciendo feliz a la gente y creando tendencia, mientras trabajo para sacar lo mejor de cada uno de mis clientes”. El experto en color nos ofrece en esta entrevista en exclusiva para Woman sus recomendaciones para mimar tu pelo como el de la gran estrella de Hollywood.

¿Quién es Michael Canalé como experto profesional reconocido en el color del cabello y cómo es el hombre detrás de sus pinceles magos del color?

En mis primeros años como peluquero, era un técnico que trabajaba en el mundo químico de las ondas permanentes y la teoría del color (y sí, las permanentes eran una gran cosa en los 80, ¡puedes buscarlo!). Me mudé de San Fernando Valley a Beverly Hills, ya que sabía que para ser el mejor, necesitaba trabajar con los mejores. Así que conseguí trabajo en un salón muy renombrado, donde me dediqué a observar y aprender. Un día, el colorista no se presentó a trabajar. El maquillador me llevó a un lado y me dijo que ese día me tocaba dar un paso adelante. La verdad es que no estaba asustado, sabía que podía hacerlo. Ese fue mi momento de ‘descubrimiento’, y 30 años después, nunca he vuelto a mirar hacia atrás. Hoy tengo ocho salones en todo el país. ¡Lo paso genial! Disfruto haciendo feliz a la gente, creando tendencia, mientras trabajo para sacar lo mejor de mi cliente. El color adecuado para ti es un accesorio y tienes que utilizarlo a tu favor. Mis clientes siempre pueden contar conmigo para realzar la tez natural y el color de sus ojos, esta tendencia nunca pasa de moda. Me inspiro en la gente que entra por mi puerta y se sienta en mi silla. Todos son diferentes, algunos muy famosos y la mayoría no, pero, sinceramente, yo veo la belleza en todos ellos. Agradezco la oportunidad de compartir mi trabajo a lo largo de los años con diversas generaciones de las mujeres más poderosas, verdaderos iconos.

¿Cómo diseñó el famoso color de cabello de ‘Rachel’, el famoso personaje que interpretó Jennifer Aniston en la serie Friends? ¿Por qué crees que el cabello de la actriz se convirtió en el favorito de todo el mundo?

A Jennifer nos la mandaron a Chris McMillan y a mí para crear su nuevo look para el episodio piloto de ‘Friends’. Ambos fuimos considerados los mejores en lo que hacemos, color en mi caso y corte en el suyo. Jennifer vino primero a mí y discutimos el color. En ese momento, ella tenía cabello castaño por la mitad de los hombros. Hice que pareciera que su cabello se había aclarado gradualmente por el sol, pero con un resultado natural. A continuación, se fue a ver a Chris y el le hizo el famoso corte de pelo (‘The Rachel’). Luego la enviaron vuelta a mí. Decidí poner los reflejos característicos para resaltar el movimiento del corte de pelo. Tonos arenosos alrededor del rostro, lo que hizo que sus ojos resaltaran y su cutis destacara radiante. Fue entonces cuando el color tomó el control. ‘The Rachel’ se volvió un look icónico a medida que crecía la melena. El cabello dorado cautivó la vista, los reflejos característicos y los tonos arena resaltaron los ojos de Jennifer. El color que usamos fue My New Signature Gloss MIDNIGHT BLUE. Y, aun hoy, ¡es mi favorito!

¿Qué destacarías de tu relación con Jennifer Aniston, una de las actrices más reconocidas y también un ícono de belleza -incluida su famosa melena-?

Jennifer y yo tenemos una relación muy profesional. Cuando la veo fuera del salón, por lo general es para teñirse el cabello para una película o un evento. Pasamos un buen rato, tenemos una gran relación y siempre hay buena conversación con ella. Además, mantenemos una conexión comercial increíble. Siempre estoy desarrollando algo específicamente para ella. De hecho, ¡el New Canalé Signature Gloss en Midnight Blue lo hice para ella! Le da ese brillo increíble que te atrae de su cabello. Cuando los clientes venían a mi centro, todos querían un cabello como el de ella, así que pensé que podría ser grandioso ofrecerlo para todos mis clientes y fanáticos de Jenn.

Con las restricciones de cuarentena, la mayoría de nosotros intentamos teñir el cabello en casa. Y fue un desastre. ¿Podría darnos algún consejo para hacerlo correctamente?

Los productos comprados en la tienda pueden ser complicados. Primero, intenta usar correctores, polvos y aerosoles para cubrir las canas. En segundo lugar, usa un color de cabello semipermanente, es una excelente manera de no cometer un error con tu cabello entre visitas a los profesionales. En tercer lugar, estaría utilizar un producto permanente sin amoníaco, que es excelente para cubrir el gris de forma permanente, sin alterar demasiado el color base. En cuarto lugar, ya estaría un producto permanente con amoníaco, que se utiliza para aclarar colores, cubrir las canas y tratar de obtener el color elegido. Los principiantes suelen tener muchos problemas. Lo último que quieres hacer es equivocarte con el color de tu cabello. ¡Tendrás que vivir con eso hasta que vuelvan a abrir los salones!

¿Qué tipo de productos debemos utilizar para tener un cabello sano y bonito?

Mucha gente venía a mí y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo mantener mi cabello bonito hasta que te vuelva a ver?’ Entonces, creé una línea de productos que ha demostrado mantener y restaurar la integridad del cabello tratado de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El champú Canalé CLEANSE para todo tipo de cabello es un champú suave que limpia completamente el cabello sin decolorar el color. Usado con SOFTEN o SOFTEN PLUS para acondicionar, reconstruir y fortalecer el tallo del cabello, combaten la oxidación. Para mantener tu cabello sano, mi Nuevo Aceite Capilar Canalé REPAIR, fortalece y repara el cabello. Se puede agregar a cualquiera de mis acondicionadores para obtener el mejor tratamiento acondicionador y también se puede usar como ayuda para el peinado, para dar acabado y alisar el cabello. Mis nuevos gloss Canalé Signature de última generación funcionan con los matices de tu piel, fríos o cálidos. Para tonos fríos, MIDNIGHT BLUE corrige los tonos dorados en el cabello y reduce la calidez en las morenas. COOL BLUE crea equilibrio y mantiene el tono frío apropiado del cabello. SUNKISSED GOLD revitaliza el cabello decolorado y realza los tonos cálidos y dorados. Todo creado para realzar el color y brillo del cabello mientras lo protege de los elementos y del sol. Pruébalos, ¡son increíbles!

¿Cómo se puede estimular el crecimiento del cabello desde la raíz?

Formulé especialmente dos suplementos, uno tópico y otro ingerible. La espuma de vitamina tópica NOURISH se aplica a la raíz del cabello y alimenta el folículo piloso con nutrientes clave. Se aplica después del champú CLEANSE y expande el tallo del cabello agregando volumen. Es el producto tecnológicamente más avanzado de la línea. La vitamina REPLENISH es para tomar, y nutre el cabello, la piel y las uñas de forma natural, vegana, es un súper alimento, con algas verde azuladas y otros nutrientes clave que ayudan a estimular el cabello. ¡Cabello sano y brillante, eso es lo que todos quieren!

¿Con qué frecuencia recomiendas teñir tu cabello y cortarlo para tener un cabello sano?

Es necesario un cortar cada 6-8 semanas para limpiar las puntas y mantener la forma del corte. De lo contrario, con las puntas abiertas, el cabello se irá acortando gradualmente. Depende mucho del crecimiento de tu cabello. Las canas pueden reaparecer cada 7-21 días pero si quieres cubrir un poco tus canas, te recomiendo usar un corrector. Prefiero los correctores en polvo; duran hasta que te lavas el cabello con champú. Para el cabello con mechas, dependiendo de lo rubio que sea, puede ser de 6 a 10 semanas. Si está buscando un cambio de color o conseguir más brillo, cada 4-8 semanas es ideal dependiendo de cuán drástico sea el cambio de color.

Cuando aparecen las canas, el cabello cambia de textura y comienzan los problemas. ¿Cómo aconsejas tratar el cabello?

Recomiendo usar correctores en aerosol y polvos que cubran las canas. Estos duran hasta que lo lavas. Otra opción es un tinte demi o semipermanente. Demi durará hasta 2 semanas, mientras que semi puede durar hasta 6 semanas cuando se usan los productos para el cabello adecuados. Si eliges teñirte el cabello, recuerda que las raíces del cabello se vuelven más oscuras, así que trata de que quede más claro alrededor de la raíz del cabello. Tendrás que comprar 2 cajas de colores diferentes. Por ejemplo, si quieres una base de color marrón medio, usa marrón claro alrededor de la línea del cabello. Además, para las morenas, ¡prueba un baño de color con el resto del color de cabello! Elige un color base, agrega agua y champú al color restante en la botella y aplique la espuma en las puntas del cabello para refrescar el cabello durante los últimos 5 minutos del proceso.

En cuanto al color, ¿cuáles son las mayores tendencias que veremos este otoño y qué tonos de color de cabello y / o mechas recomendarías para lograr un look moderno?

Siempre he creado un color de cabello que ha sido fácil de mantener con un color que realza la belleza del individuo. Creé específicamente los productos para el cabello Canalé para que mi clientela tuviera un color hermoso y duradero, ya que viajo a ocho ciudades y, a veces, no puedo verlos hasta 8-10 semanas. Las mejores tendencias de color de cabello en este momento son simplemplemente, dejar crecer el cabello. Así, las mechas se mezclan con los colores base naturales, para que crezcan más fácilmente y también se muevan hacia la temporada de otoño. Carolyn Murphy, una clienta mía y conocida modelo de Estee Lauder y Tiffany, es el ejemplo perfecto de reflejos rubios, que se dejan crecer. Luego puedo iluminarla con un color cálido, arena y trigo que realza sus tonos fríos y cálidos. Así la llevo de rubia de verano a rubia de otoño.

¿Qué consejo clave nos daría si quieres conseguir el color de cabello más adecuado para ti?

La investigación es la mejor manera de encontrar un buen experto en color, llevarle imágenes y discutir lo que deseas con tu colorista. Escúchalos y confía en ellos, en lo que creen que es posible y lo que va a ser mejor para tu cabello. Yo evalúo el color de ojos, la forma del rostro y los matices de la piel de mi cliente para acentuar su apariencia general.