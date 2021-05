Emma Stone y la melena con ondas a un lado que llevarás este verano

La actriz y protagonista de la película de acción real 'Cruella' ha brillado con un traje de Louis Vuitton en la premiere celebrada en Los Ángeles. Aunque no solo su 'outfit' ha llamado la atención.

CARMEN RAYA

Será el próximo 28 de mayo cuando la villana más 'guau' del imaginario Disney, Cruella, llegue a la pequeña y gran pantalla (de manera simultánea) de la mano de Emma Stone. Tras dar la bienvenida a su primer hijo, la ganadora de un premio Óscar por 'La La Land', ha lucido estupenda en la que ha sido su gran vuelta a las alfombras rojas.

Para acudir a la premiere que ha tenido lugar en el cine 'El capitán' de Los Ángeles, Emma Stone ha defendido un precioso traje de chaqueta con detalles de minicadenas doradas y una blusa con lazada al cuello blanca. Todo de Louis Vuitton, firma de la que es imagen desde hace años.

Un look coordinado por la estilista Petra Flannery (quien lleva construyendo los estilismos de Emma Stone desde hace años) que remataba con el bolso Petite malle Monogram de Louis Vuitton.

Sin embargo, mención especial requiere su 'beauty look' con una melena con ondas 'despeinada' a un lado que es uno de los peinados estrella de esta temporada primavera-verano. Sin embargo, y aunque pueda parecer un peinado sencillo, también tiene sus trucos.

¿Cómo conseguir la melena con ondas despeinada de Emma Stone?

El punto fuerte de este peinado de Emma Stone es que la onda está desestructurada. No es una onda marcada y si tienes un poco de maña no tendrás que utilizar ninguna herramienta de calor. Lo primero que tienes que hacer es secar tu cabello con una toalla. Quítale la humedad, pero no lo seques. Después, peina tu cabello hacia atrás con un peine fino y asegúrate de que no tenga ni un solo nudo.

Aplica un producto de fijación media (en formato spray a ser posible para que el pelo tenga textura pero no se apelmace y puedas trabajar mejor con él) y pasa tus dedos por toda tu melena haciendo un ligero movimiento de izquierda a derecha para marcar ligeramente la onda. Repite este proceso dos veces, pero ahora con la cabeza hacia abajo.

Después marca la raya a un lado y coloca la mitad de tu melena por detrás del hombro. Deja secar al aire.

Si prefieres presumir de onda más marcada lo que tienes que hacer es secar la melena con un difusor a la mínima potencia. Un peinado muy actual que también le vimos a la actriz Kathryn Hahn que se llevó el premio a Mejor Villana en los premios MTV Movie & Tv Awards.

Así que ya sabes, el próximo 28 de mayo, 'Cruella' llegará a nuestras pantallas.