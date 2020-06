La modelo nunca se había teñido el pelo y ahora se atreve con una transformación radical

A Emily Ratajkowski nada le da miedo. Igual se atreve con el bikini más diminuto del mercado que con un cambio radical de imagen. La modelo ha vuelto a demostrar que si no lo lleva al extremo no lo hace y por eso se ha teñido el pelo color rubio platino.

Emily que ha decidido darle luminosidad a su rostro para este verano y cambiar totalmente de look, pasando de su melena castaña oscura a un rubio platinado que le queda de maravilla. El motivo de su nuevo color es que la modelo es la nueva embajadora de la gama exclusiva para rubios de Kérastase y ha revelado que no puede estar más contenta con el resultado.

La celebrity ha optado por un rubio muy vivo que aún deja entrever las raíces del tono natural de su cabello en clave surfer. Una opción arriesgada pero perfecta para iluminar el rostro, suavizar las facciones, rejuvenecer a cualquier edad y conseguir un look beauty sexy y atrevido. Sobre todo a la hora de mantener ese corte ultra capeado en la parte delantera que aporta volumen y movimiento a la melena.

Esta es la primera vez que Emily cambia el color de su cabello, todas las anteriores veces que la habíamos visto con otras coloraciones se trataba de una peluca, pero ahora sí que se ha atrevido.

"¡Nunca en mi vida me había decolorado el cabello ni he hecho cortes significativos en mi melena! Estoy totalmente encantada con que Kérastase me haya dado su “bendición” para ser rubia. Acabo de celebrar mi cumpleaños y estoy muy feliz de terminar esta cuarentena con una nueva imagen. La belleza está destinada para divertirse y expresarse, y esto es, sin lugar a duda, lo más divertido que he hecho con mi look", explica Ratajkowski sobre su transformación que ha coincidido con el mes en el que ha cumplido 29 años.

"Teñirse de rubia es algo a lo que Emily llevaba dando vueltas durante un tiempo, pero le preocupaba estropear su cuidada melena y eso le hacía no terminar de atraverse", revelan desde la marca Kérastase sobre el gran paso que ha dado la embajadora de Blond Absolu, su nueva línea específica con la que mantener el cabello aclarado brillante y bonito por más tiempo.

Sus cuidados van desde tratamientos ultra nutritivos con mascarillas que mantengan suaves las fibras capilares hasta champús que fijen el pigmento, aporten brillo y luminosidad, y neutralicen de forma instantánea los indeseados reflejos amarillos gracias a las tonalidades violeta.