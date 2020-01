El efecto raíces negras en el pelo de Charlize Theron por el que desearás dejar de ir a tu peluquero

Y el adorno brillante que nos ha conquistado.

Nos hemos pasado años esclavizadas en nuestro salón de confianza sometiéndonos a tediosas sesiones de tinte y asistiendo a otras tantas visitas para retocarnos con tal de que no se notase demasiado el contraste del tono de nuestro cabello con el del tinte elegido, pero eso ya se acabó.

Ahora se busca un look más natural en el que el llamado 'shadow root hair' se ha convertido en el gran favorito porque permite hacer la transición al rubio con un efecto degradado muy sutil entre el tono natural de la raíz y el del resto del cabello más claro. De este modo, el hecho de dejar oscura el área de la raíz ayuda a que el crecimiento de ésta sea menos llamativo y, por tanto, requiera de muchos menos cuidados.

Una apuesta que, pese a las comodidades que ofrece, no terminaba de convencernos hasta que no hemos visto a Charlize Theron sumarse a ella. Y es que si la sudafricana, que siempre sabe cómo conquistarnos con sus beauty looks por su alta capacidad camaleónica, se ha rendido ante esta tendencia, es momento de darle al menos una oportunidad.

Además, si te supone alguna reticencia el hecho de presumir de contraste de tonalidades en tu melena, siempre puedes hacer como la actriz y tratar de aprovechar la circunstancia para utilizar ese foco de atención en tu favor.

Ha sido en la ceremonia de entrega de los SAG Awards donde Charlize Theron no solo no ha ocultado su raíz oscura sino que ha ido un paso más allá adornándola de forma estratégica para que cobrara protagonismo. Lo ha hecho con un exquisito brazalete de la firma joyera Tiffany&Co elaborado con pequeños diamantes que, colocado sobre el cabello, le daba a la intérprete el brillo justo que necesitaba para acompañar el diseño de dos piezas de Givenchy que escogió para pasear por la alfombra roja.

Una elegante manera de continuar la moda que nació con los 'hair piercing' que pasó por llenar nuestras trenzas de diminutos aros de plata, a la que se añade ahora el toque de sofisticación que necesitábamos.