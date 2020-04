Dua Lipa ha vuelto a experimentar con su pelo y desde ahora es naranja

Nuevo cambio de look de la artista en pleno confinamiento.

Woman.es

Lo que a algunas celebrities les lleva años, como fue el caso de Paula Echevarría cuando decidió cortarse un buen tramo de su inseparable melena, otras lo hacen varias veces al año, véase Dua Lipa. Hablamos de cambiar de look, algo a lo que la artista británica está más que acostumbrada. Y no lo hace disimuladamente, poniéndose un flequillito donde antes no lo había o aclarándose un poco el color; ella lo hace a lo grande.

Ya apostó fuerte cuando se lo tiñó rubio, incluso cuando se animó a cortarse el flequillo en plena cuarentena y ahora ha redoblado dicha apuesta mientras dura el confinamiento al atreverse con otro cambio de color, en esta ocasión con el naranja.

Quizá sea fan absoluta de esta fruta tan mediterránea y haya querido homenajearla ahora que todavía está en temporada, aunque sea ya en su tramo final, o simplemente ha querido seguir experimentando con los tonos vivos y cítricos, pero el caso es que la cantante ha posado orgullosa con su nuevo look en su perfil oficial de Instagram.

Lo ha hecho publicando un vídeo en el que aparece junto a su novio, Anwar Hadid, hermano de Bella y Gigi, en cuyo veinticinco cumpleaños no ha podido estar presente por estar pasando la cuarentena en Londres junto a la artista nacida en dicha ciudad.

En el vídeo, se aprecia bien que Dua Lipa ha mantenido el esquema bicolor que ha lucido últimamente, pero variando el amarillo por el naranja. ¿Te atreverías?