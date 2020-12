Una coleta con trenzas, el peinado para la Navidad que vamos a copiarle a Dua Lipa

Original como pocos el look de la cantante.

Cuando quieres innovar con tu pelo hay algunas celebrities que son fuentes imprescindibles que debes consultar. Jennifer Lopez es una buena pista en cuestión de extensiones, por ejemplo, pero si hay una famosa que se atreve con todo tipo de colores y peinados, esa es Dua Lipa.

La cantante británica ha vuelto a sorprendernos con un nuevo look que nos ha gustado tanto que se lo vamos a copiar esta Navidad. Aprovechando que este año las reuniones son reducidas y en clave más informal, su coleta con trenzas es una alternativa fantástica para ser la más original de estas atípicas fiestas.

¿Cómo no podía habérsenos ocurrido antes algo tan sencillo y al mismo tiempo tan rompedor?

Los recogidos altos son un básico que últimamente hemos vuelto a ver con fuerza. Desde en versión moños altos de la citada JLo, en dos coletas dosmileras de Edurne, o en el clásico moño alto de Blanca Suárez. Pero tampoco debemos olvidarnos de la trenza, uno de nuestros recursos favoritos en el mundo de la peluquería, y por eso nos ha encantado el hecho de que la británica haya unido ambas versiones en su cabello.

No teníamos en mente la posibilidad de combinar la coleta de siempre no con una trenza como es habitual sino con varias al mismo tiempo. Afortunadamente, vivimos en una época en la que las celebrities se atreven con todo y nos nutren de looks tan geniales como este de la artista londinense, que lo ha llevado junto a uno de sus estilismos urbanos que son marca de la casa en ella en cuanto se aleja de la faceta diva que explota encima del escenario de manera sobresaliente.

Para copiarlo esta Navidad, puedes hacerlo como ella, en un día cualquiera, aunque teniendo en cuenta la elaboración que lleva un peinado así, lo más rentable si pensamos en el tiempo que te llevará conseguir replicarlo, es guardar esta opción para una de las celebraciones especiales que tenemos por delante en las próximas semanas.

Desde luego, el recogido es una garantía para centrar la atención, y tiene una ventaja añadida: es muy fotogénico, y piensa que estas Navidades, más que nunca, las fotos van a ser muy necesarias para sentirnos más cerca los unos de los otros.