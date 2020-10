A Danna Paola también le ha flipado el cambio de look bicolor de Aitana ¡y ahora tiene el flequillo platino y la melena castaña!

La estrella de 'Élite' se inspira en el cambio de imagen más arriesgado de la cantante. ¿Estamos ante la próxima tendencia capilar de las divas 'millennial'?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Hace un par de meses, Aitana Ocaña nos dejaba sin palabras con su cambio de look más radical: después de varios años cuidando su melena castaña con flequillo (todo un signo de identidad), la concursante de 'Operación Triunfo' decidió dar un inesperado giro a su imagen tiñiendo de rubio platino la mitad inferior de su cabello. Desde ese momento su pelo bicolor, desenfadado y muy juvenil, no ha dejado de generar comentarios en las redes sociales ¡y no es para menos!

Tanto su estilista, el 'hair creative' Jesús de Paula, como la amplia mayoría de sus fans tenían claro que el nuevo aspecto de Aitana causaría furor en la industria... y no hemos tenido que esperar mucho para que otra diva de la música, la mexicana Danna Paola, haya caído rendida a su divertida propuesta.

Famosa en el mundo entero por dar vida a Lu en 'Élite', la artista compagina la interpretación y la música (cosechando un gran éxito en ambas facetas) y es una verdadera amante de los cambios de look.

A lo largo de las tres temporadas que ha formado parte de la serie española de Netflix (ya ha confirmado que no estará en la cuarta), Danna presume de 'pelazo' moldeando su cabello castaño con reflejos de color miel en ondas abiertas y añadiendo todo tipo de accesorios capilares. Fuera de la pantalla, en cambio, la actriz y cantante se atreve con todo tipo de propuestas 'beauty', tanto en cuestiones de peluquería como de maquillaje.

Prueba de ello son sus publicaciones en Instagram, donde tan pronto luce un flequillo postizo como se atreve con un corte 'bob' por encima de los hombros o sorprende con extensiones XXL. Lo mismo ocurre con el color, pues hasta ahora la hemos visto con una gran variedad de tonalidades que van desde el rubio hasta el castaño oscuro.

Con esta trayectoria, parece que era solo cuestión de tiempo que Danna Paola cayera en esta fiebre bicolor instaurada por Aitana (con quien, por cierto, mantiene un bonito vínculo gracias a Miguel Bernardeau, amigo y compañero de reparto de la primera, y novio de la segunda).

Ella ha invertido los tonos, apostando por un flequillo abierto en un llamativo rubio platino que se convierte en una melena castaña 'midi' y ha enloquecido a sus fans. ¿Qué te parece la idea?