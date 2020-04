Esta danesa, que tiene la melena más envidiada de todo Instagram, tiene un tutorial supersencillo para conseguir un pelo Carrie Bradshaw (lo tengas liso o rizado)

Tiene una plancha que es perfecta para las poco mañosas e impacientes.

Si todavía no tienes en tu radar a Emili Sindlevl, que sepas que ya estás tardando porque, aunque en la redacción de Woman.es adoramos a las influencers españolas como Paula Ordovás, Mery Turiel o María Pombo, esta danesa se ha ganado nuestro corazoncito fashion. Sus looks, muy coloridos y atrevidos -aunque sin perder la sofisticación-, siempre se cuelan en nuestros temas de tendencias de moda, pero esta vez no vamos a hablarte de sus modelitos, sino de su pelo. ¿Te has fijado en lo bonitas que son sus ondas? Pues ha contado, paso a paso, cómo las consigue. Y sí, es todo más sencillo de lo que creíamos.

“Recibo muchas peticiones sobre cómo me peino para conseguir mis ondas tan características, ¡así que he decidido enseñártelo”, ha escrito en su cuenta de Instagram la influencer danesa.

El pelo de Emili Sindlevl natural es con ondas, pero, claro, no tan rizadas como las que lleva en sus fotos de Instagram o las que captan los fotógrafos cuando acude a las semanas de la moda. “Las controlo con esta plancha, pero hoy intentaré demostrar que esta plancha se puede usar en cualquier tipo de cabello, también liso”, explicó.

Como bien contaba, es muy sencillo. Primero, con el pelo liso, la influencer recoge la melena con una pinza y, mechón por mechón, va pasando la nueva plancha BaByliss Deep Waver. ¿El resultado? Muy natural y rápido, perfecto para las impacientes y que no somos unas expertas con la plancha sencilla. “Son superfáciles de usar, se adhieren al cabello y hacen ondas en segundos”, comentó.