Cómo cuidar tu cabello para que no pierdas el brillo natural este verano

Con Elvive puedes elegir la gama que más se ajuste a tu cabello para lucir una melena hidratada y con brillo

Woman para Elvive de L'Oreal Paris

En verano nuestro pelo se encuentra expuesto continuamente al sol, al contacto con la sal del mar y el cloro de las piscinas, la humedad y el viento. Estos agentes externos pueden afectar al bienestar de nuestro cabello provocando que se queme, sea más frágil, pierda color o se deshidrate. Uno de los principales problemas que te puedes encontrar es el pelo frizz, es decir, que se electrice y se vuelva inmanejable. La sal, el cloro y la arena dañan nuestro cabello haciendo que se reseque. Otro de los problemas del verano son las famosas puntas abiertas que provocan una pérdida de brillo y suavidad.

Pero que no cunda el pánico, no todo van a ser malas noticias. Este verano puedes cuidar tu melena y devolverle el brillo que se merece. No importa si tienes el pelo corto, largo, liso o rizado. Sea cual sea tu estilo lucirás un pelo suave con la dosis correcta de hidratación y nutrición.

Nutre tu cabello

Si todavía te estás preguntando cómo nutrirlo, tranquila que ya te lo contamos. El primer paso es cuidarlo a diario, igual que hacemos con nuestra piel. Los nuevos activos de Elvive de L’Oreal Paris penetran en la fibra capilar y le devuelven los componentes naturales que perdemos día a día por las agresiones externas. Son productos fáciles de incorporar en nuestro día a día. Están enriquecidos con aceites de flores, de ricino, ceramidas, keratina, potentes complejos antioxidantes y filtros solares que devuelven a tu melena toda la fuerza, el brillo y la suavidad que se pierde durante el verano.

Desde Elvive saben que todos los cabellos no son iguales por eso han creado un cuidado único para cada tipo de pelo. Para cabellos teñidos la gama Color Vive fija el color y te nutre la melena gracias a la peonía roja y los filtros ultravioleta; Para pelo muy dañado, Total Repair 5 repara y refuerza gracias a sus aminoácidos y ceramida; Para cabellos largos, Dream Long repara largos y puntas debido a sus componentes con keratina vegetal y aceite de ricino; y, por último, para pelo seco, la gama Aceite Extraordinario consigue nutrir y devolver el brillo a tu melena gracias a sus 6 aceites de flores preciosas.

Sostenibilidad

Ahora cuidar de tu pelo y del planeta no es incompatible. Elvive de L’Oreal Paris, en su compromiso con el medioambiente, se ha convertido en la primera marca de gran consumo con envases de plástico 100% reciclado y reciclable, excluyendo su tapón y colorantes. Gracias a esta iniciativa se ahorran 7.000 toneladas de plásticos virgen cada año. Asimismo, la marca ya está trabajando para que en 2025 sus tapones y colorantes también sean 100% reciclados.