Cristina Piaget recuerda su cambio de look radical: cabeza rapada y adiós a la dictadura de la imagen

La modelo y actriz Cristina Piaget hizo de su nuevo look toda una declaración de intenciones con una reflexión con la que pretende además despedirse de la dictadua impuesta por lo cánones estéticos establecidos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nos encanta ver los cambios de looks de las celebrities, y más si están cargados de simbolismo como este que ha querido rememorar hoy la modelo y actriz Cristina Piaget. Con una secuencia de 3 fotos que ha publicado en su Instagram ha documentado el proceso de dejar atrás su larga melena y sustituirla por un look completamente rapado con el que además ha hecho una reflexión.

"Adiós a la dictadura de la imagen! Me dije, justo antes de ser madre acto de rebelión ante la incapacidad de los demás de poder verme por dentro. Estas imágenes son la evidencia de que la materia se transforma en cuestión de segundos pero no lo hace la verdadera identidad. Lo que no se ve lo que no puede ser juzgado por ninguna apariencia, por ninguna “muleta” estética, es lo que prevalece. La persona, el contenido no el continente", comenzaba.

Y continuaba: "Mujeres llevan años buscando 'la perfección' estética yo llevo años pidiendo que me escuchen y sepan verme 'por dentro'. La belleza oficializada me ha boicoteado en mi elección personal de lo que verdaderamente yo soy y llevo en paralelo siendo desde muy pequeña, una actriz, y en mi vida personal ha creado una frustrante desintonía de lo que yo buscaba dentro de mi y lo que proyectaban de mi a veces mis seres más queridos para saciar sus propios egos, seres mediocres disfrazados de visionarios no tenían la capacidad de ver más allá pero si mi falta de autoestima porque andaba yo muy perdida, no lo permitas".

Para finalizar, hacía un alegato sobre la imagen, la identidad de género y los prejuicios asociados a ellas. "La identidad no está sujeta ni al género ni a la apariencia física. Pude experimentar como condiciona una imagen a la aprobación o al rechazo, misma PERSONA pero sin pelo lo cambia todo! Pude sentir el rechazo la distancia y me puse en la piel de los demás a veces cuando me presentaban a alguien no se acercaban ni atrevían a besarme pensaban que podía tener sida, otras que estaría con químio, o que era fan obsesiva de Sinead O’connor, fueron unos meses de total desprendimiento de una falsa protección, pude entender que el ser humano mira pero no sabe ver y entendí sobre todo que la peor dictadura de todas es la del Miedo que provoca una ceguera descomunal!"