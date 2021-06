Cristina Pedroche sorprende con una trenza más larga que la lista de espera de 'Diverxo'

La presentadora estrena melena con una trenza XXL con la que ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores de Instagram.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A Cristina Pedroche le encanta innovar y arriesgar con sus looks, y prueba de ello son sus elecciones año tras año para dar las campanadas, o los estilismos con los que nos ha sorprendido a todos en las diferentes galas de 'Love Island' y que le han llevado tanto halagos como críticas. Además, la ropa no es lo único con lo que experimenta la de Vallecas, ya que tanto en materia capilar como en cuestiones de manicura, suele elegir siempre opciones atrevidas y diferentes.

Sin embargo, pese a que la hemos visto con un montón de peinados y estilos diferentes, nunca había llevado una trenza en tamaño XXL tan absolutamente impactante como la de hoy, que va literalmente desde su cabeza hasta mitad de sus piernas.

Ha sido a través de sus historias de Instagram donde ha compartido este look tan especial con el que ha acudido hoy al programa de 'Zapeando' y que ha combinado con un vestido lencero, largo hasta los pies y en color maquillaje que resaltaba con su melena morena.

Evidentemente se trata de un postizo ya que, pese a que la presentadora tiene un melenón larguísimo que le llega casi a la cintura, esta trenza tiene unas dimensiones todavía mayores, que casi rozan el largo de 'Rapunzel'.

Aunque a nosotras nos parece un look de lo más original y divertido, seguramente a la mujer de David Muñoz le tocará lidiar también con algún que otro 'hater', ya que aunque es una de las presentadoras más queridas de la televisión, también es una de las que más odio recibe en redes. De hecho, ya ha tenido que explicar en más de una ocasión a qué se debe su cambio físico de estos últimos años, ya que hay incluso quien cuestiona su rutina de ejercicios y su alimentación saludable tachándola de "obsesionada con el deporte".

"No estoy obsesionada con el deporte, estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión y para mí entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión. Meditar todos los días, también es intentar ser mejor persona. mi mejor versión no es la más delgada y la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza es guay. Busca tu mejor versión y tú deja a los demás que busquemos la nuestra. Vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos", aseguró a través de su cuenta hace algunas semanas.