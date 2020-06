Es muy corto, fresco, favorecedor, elegante y, sobre todo, sienta bien a todo tipo de rostros. ¡Te encantará!

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Obsérvalo muy bien porque cuando vayas a la peluquería es lo que pedirás para más tarde disfrutar del verano sin pasar demasiado calor. Y es que el corte de pelo de esta modelo de Zara es todo lo que necesitamos para la dar la bienvenida muy bien preparadas a los días más relajados que están a punto de empezar.

Siempre suele ser en septiembre, justo cuando acaba una de nuestras épocas favoritas del año, cuando la mayoría dejamos miedos atrás y nos decidimos a cortar por lo sano. Solo las puntas o, ya puestas, todo lo necesario para dar con las tendencias capilares del momento. Ambas se alzan así como las opciones que más se repiten en las peluquerías en un mes que implica la vuelta a la rutina. Pero continuamente nos olvidamos de la importancia de hacerlo cada cierto tiempo reducido, pues mimar y cuidar nuestro cabello también es sinónimo de salud.

Por ello, empezar el verano con una melena envidiable y nutrida conlleva pasar previamente por las manos de expertos. Así, más allá de tratamientos, hay cortes que son perfectos para los meses veraniegos, apostando por un frescor que tú o cualquiera que los lleve agradecerá eternamente.

Y entre esos cortes, Zara propone el que además es el más cómodo y también uno de los más elegantes. Porque sí, porque tener pelo corto también es tener 'pelazo' y a las pruebas nos remitimos. Sin miedos, el mayor largo es a ras de las orejas y su nombre es 'a line pixie cut'.

Se podría decir que casi cuanto más corto mucho más favorecedor. Es, además, el peinado que se ha convertido en todo un 'must' entre las pasarelas, encargándose de darle la bienvenida hace ya un tiempo la modelo Kaia Gerber. Lo demostró en el desfile de Valentino durante la pasada Semana de la Moda de París y, desde entonces, no hay marca que no cuente con modelos con tales peculiaridades.

Hasta la firma por excelencia del gigante de Inditex lo ha hecho y con ello nos ha dejado muy claro cuál es el corte que más allá de ser tendencia, resultará ser el más deseado por todas una vez se haya instalado el calor. Solo hay que atreverse para corroborarlo y en Woman.es ya nos estamos autoconvenciendo de ello.