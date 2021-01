Si buscas el corte de pelo tendencia para 2021 ficha el de la modelo de la nueva colección de Zara

La versión del bob que te estarás muy tentada de imitar.

Woman.es

El debate entre las partidarias del pelo corto contra las del pelo largo es uno de los más arduos y entretenidos. Da la sensación de que, sobre todo con el repunte del bob en los últimos años, y con el gusto de la nueva hornada de celebrities por el pelo corto, se han sumado muchas mujeres a este grupo.

Nuestra apuesta para el 2021 es que van a ser todavía más. Sobre todo cuando vean el corte de pelo que va a ser tendencia en 2021 y que nosotras, entre otros sitios, hemos fichado en el catálogo online de Zara -¿dónde sino?-.

Tanto si lo llevas actualmente largo como si eres de las que ya hace tiempo que descubrió las virtudes estéticas y prácticas -¡lo rápido que se seca!- del pelo corto, especialmente del bob, este peinado te va a chiflar porque es tan original como efectivo. Además, no tiene la complicación de alguno de esos recogidos imposibles con los que intentamos diferenciarnos de otras personas con el peinado similar, basta con peinarlo con raya al medio y llevar el largo justo, por debajo de las orejas y sin flequillo ni capas excesivamente marcadas, para poder peinarlas hacia fuera.

El resultado lo puedes ver por ti misma. No puede ser mejor. Y es especialmente atractivo si te gusta explotar la simetría porque ahora no solo puedes hacerlo con tus looks, sino que también tienes la oportunidad de apostar por ella para el cabello, ya que esta versión del bob divide en dos partes idénticas la cabeza.

Es innegable lo visual que es el corte de pelo en cuestión, y es completamente lógico que en tiempos donde el cabello corto sigue al alza, esta reinterpretación del también bautizado como carré presente su candidatura, y más si está secundada por Zara, a convertirse en uno de los peinados del 2021. ¿Te animas a empezar el año con un cambio de look así?