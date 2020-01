El corte de pelo de Uterqüe que todas las editoras de belleza piden a su peluquero porque es favorecedor, cómodo y tendencia este 2020

Cambiar de look se ha convertido ya en una tradición.

Aida Ortega | Woman.es

Si no has estrenado corte de pelo con el 2020 no es que estés fuera de onda, pero solo te recordaremos que todavía estás a tiempo de empezar con un nuevo look esta nueva aventura que comienza cada 31 de diciembre. El nuestro está relacionado con Uterqüe.

Como si de una tradición se tratase, muchas son las que aprovechan los cambios de estación o la entrada a un nuevo año con una visita al peluquero para renovar la melena. Al menos se trata de una práctica muy común entre las que más saben de belleza. Las alumnas aventajadas en conocer y prescribir las tendencias de cada temporada, es decir las editoras, acuden a su peluquero de confianza para cambiar de imagen. Las hay que apuestan por técnicas como 'Hair Dusting', un truco para cortar el pelo que no afecta al largo del cabello, mientras que en la parte opuesta encontramos a aquellas que no temen a propuestas más radicales. Y estas últimas están de enhorabuena, porque el mundo es de las valientes.

- Esta modelo de Uterqüe tiene el corte de pelo con flequillo que pedirás en tu peluquería a la vuelta de las vacaciones de verano

- 3 alimentos de tu despensa que te ayudarán a que el pelo crezca más rápido

Como ya imaginarás, vamos a hablarte del corte de pelo que más se ha pedido desde finales del mes de diciembre a principios de enero. Lo sorprendente de esta media melena por encima de los hombros no es que sea muy favorecedora y supercómoda de peinar, que también, sino que la inspiración no ha salido de desfiles ni del 'street style'. La "culpable" de que hayamos acudido en masa a nuestro estilista la tiene una modelo de la página web de Uterqüe. Sí, nosotras compramos ropa, pero no nos olvidamos de nuestra vena friki de la belleza y fichamos cada uno de los maquillajes y peinados, y resulta que este favorece muchísimo e incluso te suma centímetros (visualmente hablando).

Además, de ella no solo nos fascina su corte, también el aspecto despeinado de su melena. Muy 'bed hair' o, lo que es lo mismo, no peinarte por las mañanas cuando te levantas de la cama. Aunque conseguirlo tiene su historia y sus trucos. Las editoras de belleza han hablado, más bien han actuado, y han apostado por este corte de pelo midi como tendencia para el 2020.