El corte de pelo de Kourtney Kardashian que te hará plantearte un cambio de look

El 'blunt bob' ha sido la elección de la empresaria y no puede haber sido más acertada a estas alturas de verano.

Julia García

Nunca es tarde para sacar a pasear la tijera y cortar por lo sano si tienes calor. Que el hecho de que el verano entre en su recta final no te quite las ganas, repentinas o no, de cambiar de look. Si lo acaba de hacer Kourtney Kardashian, ¿por qué no lo vas a hacer tú?

Ya hace un par de semanas hizo lo propio Alexandra Pereira, una de las mujeres españolas más seguidas en Instagram, icono de estilo, y ahora ha sido la mayor del clan Kardashian Jenner la que ha abandonado su larga melena por un 'blunt bob', el peinado más cómodo, fresco y estiloso para esta época del año.

El de la norteamericana, por seguir con la comparación con el corte de Pereira, es un poquito más largo y capeado, de ahí que no sea un bob puro y duro como si es el de la influencer y empresaria residente en París. Pero el resultado, a grandes rasgos, es idéntico: ayuda a combatir el calor y es una renovación total de la imagen personal ideal, sobre todo para aquellas mujeres que no se atreven con el pelo corto.

En la galería de imágenes publicadas en su perfil oficial de Instagram, Kourtney Kardashian ha mostrado una de las virtudes del 'blunt bob': su versatilidad. Sin necesidad de llevarlo recogido se puede cambiar completamente el resultado final del peinado en función de si se lleva más natural y salvaje o con raya al medio y humedecido.

En ambos casos, el resultado es óptimo y completamente opuesto. Sin embargo, el corte de pelo es el mismo para los dos peinados. Además, al ser un poquito más largo que el bob, no tienes por qué renunciar a llevarlo recogido si lo deseas. Lógicamente, tendrás menos capacidad de maniobra que cuando lo llevas largo, pero la coleta es un recurso que no pierdes si escoges un corte similar al que se ha hecho la empresaria estadounidense.

En cuanto al color, Kourtney sí se mantiene fiel al moreno que le acompaña desde que tenemos uso de razón y ella es famosa. A diferencia de otras hermanas, sobre todo de Kylie Jenner, que suele apostar por cambios de color a menudo, Kourtney prefiere jugar con el largo antes que hacerlo con el tono de su melena. Y la verdad es que, al menos esta vez, ha acertado con el cambio de look que ha elegido para afrontar el final del verano.