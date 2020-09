El corte de pelo de Chenoa es ideal para las mujeres que quieran darle una vuelta de tuerca a su media melena

Saneado y ligero cambio de color.

No hace falta que todos los cambios de looks sean radicales para verse distinta. A veces, es necesario verse un poquito distinta en el espejo pero no te atreves a dar el paso por miedo al cambio. La solución es dar un pasito corto. Un cambio pequeño y sutil, continuista con el peinado anterior pero con algunos matices nuevos que sean lo suficientemente visibles para que se aprecien al instante sin que cause ese efecto sorpresa que suele provocar un cambio más brusco.

Lo mejor para que lo entiendas es que te pongamos un ejemplo concreto, y para ello nos viene al pelo la nueva imagen de Chenoa, que acaba de presumir de ella en su aclamado perfil de Instagram, al que nos tiene enganchadísimas desde el confinamiento.

La cantante ya apostó en su día por la media melena, como tantas otras celebrities estilosas en los últimos tiempos, e incluso se atrevió a coger las tijeras durante el confinamiento -el resultado no fue el esperado...-, pero con este nuevo paso por la peluquería sí se notan algunos detalles nuevos en su cabello.

Por ejemplo, que se lo ha saneado y recortado ligeramente. Y por otro lado, el color, que no varía muchísimo del anterior, pero que sí es un castaño que juega más con los contrastes que aportan las mechas en distintas tonalidades. Eso, unido al peinado ondulado y a la dosis de brillo que aportan las nuevas mechas que porta, es más que suficiente para lucir distinta sin necesidad de tomar riesgos.

El resultado es ideal, perfecto para lucir guapísima en sus próximos conciertos, aunque no sabemos si ya lo lucirá en el que se estrenará el próximo 7 de septiembre, un show que será el pistoletazo de salida al original 'Dream Fest 360', el primer festival virtual del mundo grabado con tecnología de última generación.