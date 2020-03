Consejos para cuidar el pelo de tus hijos durante la cuarentena

¿Corte de pelo en casa? Que no resulte en un desastre y mejor sigue estos tips para cuidar el pelo de los más pequeños

Woman.es

Todos nos vemos atrapados en nuestras casas debido al nuevo brote de coronavirus, y tras un mes de no pasar por la peluquería nuestros hijos pasarán de tener melenas a ser dueños de verdaderas greñas. Pero si no te sientes muy cómoda y segura con las tijeras y quieres evitar trasquilar el pelo de tu hijo tenemos algunos consejos y tranquila no incluyen tijera.

Los expertos nos han dado un poco de luz al respecto y nos dan algunos tips fáciles para que el pelo se mantenga sano y ordenado. El primero es mantener el cabello humedecido con un tratamiento a base de aceite de coco. "Puedes hacer un tratamiento de coco en casa, solo necesitas un poco de calor de la secadora de pelo y poner el aceite de medias a puntas, luego aclara bien y desenreda poco a poco", recomienda Teychenne Whitley, estilistas de los famosos en Nueva York.

Si no sabes como mantener el pelo ordenado, te recomienda que recurras a las típicas trenzas o coletas altas y pulidas, que además de ser fáciles de hacer, necesitas solo una goma de pelo y un buen peine. Pero si en definitiva necesitas pasar la tijera la estilista recomienda nunca cortar más de tres centímetros y seguir las siguientes instrucciones.

1. Busca un asiento alto para que no tengas que encorvarte, luego busca una toalla para cubrir al pequeños, agua en spray, peine y unas tijeras específicas para cortar el pelo.

2. Humedece el pelo un poquito con el spray y peina el pelo. Hasta dejarlo liso y sin nudos.

3. Empieza a cortar el perímetro del cabello, empezando por la nuca y siguiendo el corte que ya tiene corta el resto del cabello por secciones, para no cortar de menos o más. Haz cortes pequeñitos e intenta cortar solo las puntas, unos 3 centímetros como mucho.