Más de 52.000 americanas han comprado este sérum para prevenir la caída del pelo

Este año ha sido duro en todos los sentidos. Está siendo, mejor dicho, porque la pesadilla de la COVID-19 no ha terminado y la sombra del confinamiento ha vuelto a agrandarse en las últimas semanas, desgraciadamente. No hay nadie que no haya notado en su salud mental y física las consecuencias de lo que está ocurriendo, y el pelo es en concreto uno de los detalles del cuerpo que más nota, en negativo, este tipo de situaciones de estrés intenso, que encima en este 2020 se está alargando más de lo normal.

No hay de qué avergonzarse si has notado en los últimos meses que el pelo se cae más de la cuenta. Es hora de ponerle remedio si no lo has hecho ya porque el otoño no es precisamente la mejor época del año para el cabello, que suele caerse más de lo normal durante esta estación.

Opciones hay muchas, también para aplicar cuidados especiales en casa como parte de tu rutina de belleza, pero pocas pueden presumir de haber conquistado a 52 000 mujeres norteamericanas en un solo mes como ha conseguido hacer el sérum GRO de Vegamour. Esa es la cifra de botellas del producto que se vendieron en un solo mes, y desde marzo han aumentado sus ventas de forma exponencial en un 500%, una pasada.

Elaborado en base a una fórmula vegana repleta de proteínas vegetales, el sérum ayuda a alargar el cabello y fortalecer la densidad de sus raíces, dos aspectos decisivos para parar la caída del pelo. En su composición, además, no hay productos químicos que puedan agredir al cuero cabelludo durante su aplicación, por lo que es una manera magnífica de proporcionarle las vitaminas y minerales que necesita sin que tenga que pagar algún peaje a cambio.

Eso sí, tal y como avisan desde Vegamour, su sérum no es un producto milagro, sino que los resultados se empiezan a notar entre el segundo y tercer mes de utilizarlo con regularidad. Para ello, basta con aplicarlo y peinarte como de costumbre, ya que no es necesario aclarar el producto, por lo que es supercómodo de utilizar.

