Cómo cortarte el flequillo en casa durante la cuarentena como una profesional

Tanto si quieres un flequillo recto, como uno de cortina o desmechado.

Clara Hernández | Woman.es

¿Cómo podemos mantener nuestro pelo a raya en estos días de cuarentena? Ya te hemos hablado de distintas soluciones para que tu cabello descanse de planchas y secadores optando por un recogido 'messy' como Katy Holmes o cómo teñirte tú sola. Ahora bien, ¿qué hacemos con el flequillo, del que hasta Dua Lipa se ha hecho devota en los últimos tiempos y que, además, es importante recortar con frecuencia para mantenerlo perfecto (cada tres semanas, dicen los expertos)?

En este periodo donde el DIY (do it yourself) se ha hecho obligatorio, seleccionamos los tutoriales más valorados en YouTube para hacerlo con seguridad. Una advertencia: necesitas unas tijeras bien afiladas y un poco de pulso. Y no siempre el método mejor es el mismo: este depende de cómo sea tu flequillo: de cortina, recto, desmechado (uno de los más populares en este momento).

1) Cómo cortar el flequillo desmechado.

Con 13 millones y medio de reproducciones, la youtuber Loepsie es la reina de este tipo de flequillo. Su vídeo ya es un clásico. Está en inglés pero no es necesario entenderlo al dedillo para seguir los pasos. Apropiado para pelo liso y muchos tipos de rostro.



2) Cómo cortar el flequillo de cortina.

La youtuber Sandanewlook nos muestra cómo hacer esta versión desfilada e informal, más tupida que la anterior, retorciendo los mechones centrales para obtener un resultado despuntado que favorece, especialmente, a los rostros redondos. Es discreto, para quienes no les gustan los grandes cambios.



3) Cómo cortar el flequillo recto o de muñeca

La canaria Rocío RSR utiliza el método de la trenza para facilitar la tarea y nos recuerda que siempre conviene "cortarlo un poquito más abajo de lo que queremos" por si tenemos después que rectificar. Este tipo de flequillo disimula mucho la frente visualmente. Además, es apropiado para rostros ovalados y mujeres que quieran resaltar los pómulos.

4. Cómo cortar o peinar flequillo ladeado, recto...

El vídeo de la protagonista de Fashiopatía, que está en español pero también tiene opción de subtítulos, es el más detallado: explica cómo cortarlo según la forma de nuestras cejas y resto de facciones. Su método favorito para cortar es el de 'girar el mechón' sobre la frente y cortar después las puntas por debajo de los dedos con los que lo sujeta. Da trucos y explica qué flequillo nos viene bien a cada una según la forma de nuestra cara (para los rostros redondos, propone el flequillo ladeado; para los ovalados, "cualquier flequillo será perfecto"; para barbillas pronunciadas, recomienda poco densos, etc). Es uno de los vídeos españoles sobre el tema más reproducidos (más de 4 millones).