Tenemos una nueva excusa para llevar todos los días coletas y moños y es que los coleteros 'scrunchie' y los pañuelos se unen para dar vida a un nuevo complemento capilar

En diversos tejidos y con variedad de estampados, por fin las marcas han creado el coletero que necesitábamos.

Una nueva tendencia llega a nuestras vidas y, esta vez, corre a cargo de los accesorios para el pelo que tanto han triunfado en los últimos meses. Así, los coleteros 'scrunchie' y los pañuelos que hemos llevado a modo de lazada en coletas y moños se alían ahora para dar vida a un único producto que protagonizará la mayoría de nuestros looks a partir de ahora.

Mientras que marcas como Zara obligaban a la piel y a la polipiel a convivir al mismo tiempo en sus prendas con el tejido de nido de abeja, las grandes firmas, por su parte, apostaban por la unión de estilos tan dispares en los que blazers se combinaban (y lo siguen haciendo) a la perfección con zapatillas con diseños brutos y plataformas incluidas. Por no olvidar el 'más es más' alcanzado por Olivia Palermo con la que hemos sido testigos de que hay cabida para diversos estampados en un único look. Y es que todo ello no supone más que una lección continua de estilo que con el paso del tiempo la industria de la moda nos ha ido dejando bien claro que mezclar tendencias supone un éxito asegurado.

¿La última de ellas? La que da vida a este nuevo complemento capilar para el cual todavía no hemos encontrado el nombre con gancho con el que rápidamente bautizamos a las zapachanclas o a los bolsos 'croissant'.

Pero lo que realmente nos interesa es que por fin tenemos todo lo que nos gusta en un único producto. Así, de poco requeriremos para dar con el peinado más fácil y especial por el que optaremos muchos días.

Desde Parfois hasta H&M, las marcas 'low cost' ya los han incluido en sus catálogos con diseños de lo más variados en los que hay cabida para estampados animales, florales y también aquellos que incluyen detalles metalizados. Aquí, una selección de ellos con los que soñarás hasta hacerte con uno.