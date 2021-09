Cinco consejos de experto sencillísimos para lograr que tu cabello vuelva a estar brillante e hidratado tras el verano.

Clara Hernández

El cloro, el salitre, la brisa marina, o el sol son algunos de los factores que hacen que, si no hemos protegido convenientemente nuestro pelo durante el verano, este acabe reseco, encrespado, decolorado y quebradizo. Si ese es tu caso, ¿qué puedes hacer para recuperar el brillo y la hidratación?

El 'co-wash' (lavar el pelo únicamente con acondicionador, no con champú) es uno de los cinco trucos que nos dan los expertos de eSalon, y que son, en su mayoría, básicos, muy sencillos de seguir y, además, ¡dan resultado!

Mira las pautas con las que puedes empezar ya a cuidar tu cabello para lucir una melena luminosa y sana este otoño:

1. 'Co-wash'

Como te adelantábamos, consiste en lavar tu cabello solo con acondicionador en lugar de con champú. El motivo es que el champú puede quitar los aceites vitales necesarios para mantenerlo hidratado. "Al reemplazar ocasionalmente tu champú con acondicionador, aún puedes limpiar la grasa no deseada mientras mantienes la humedad esencial que tu cabello necesita", inciden desde eSalon.

2. Usa peine con el acondicionador

Antes de usar el acondicionador, debes separar tu cabello por la mitad. No tienes por qué ser perfecto, puedes hacerlo con las manos. Luego, aplica el acondicionador en tu cabello. Ahora, y aquí está el truco y la parte más importante para un acondicionador exitoso: peina tu cabello. Así, antes de enjuagar, pasa un peina de dientes anchos por el pelo para asegurarte de que el acondicionador está repartido uniformemente desde la mitad hasta las puntas. Es la manera de asegurarse de que no descuidas ni el centro, ni los lados ni la parte posterior del cabello, que seguramente necesitan más cuidados tras el periodo estival.

3. Corta las puntas

Siempre es recomendable cortarse el cabello para que esté más sano ya que las puntas abiertas pueden provocar que el cabello esté con aspecto más apagado. Opta por cortar un poco las puntas, lo que saneará tu melena. O por capearla con uno de los cortes que son tendencia este 2021.

4. Da un descanso a la plancha y herramientas de calor

Dejar la plancha y las herramientas de calor, lavar menos y reducir el exceso de coloración son algunos de los mandamientos para recuperar el cabello y darle su merecido descanso. ¡Déjalo natural por un tiempo! ¿Necesitas alternativas? Mira estos recogidos para la rentreè que puedes hacerte en unos segundos.

5. Usa champú seco

¿Aún no lo has probado? El champú seco refresca el cabello y absorbe el exceso de grasa, y no es necesario enjuagarlo. Además, le da un brillo suave a tu cabello en un santiamén. Con un simple gesto dejará de estar 'pegado' y sin vida.

Mira nuestras opciones favoritas: