Las chicas de pelo rizado van a amar este corte de pelo 'lob' de Camilla Cabello (y es el más 'cool' de la temporada según los expertos)

Sí, se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ha pasado poco más de un mes desde que empezó el otoño pero, como así ocurre con cualquier cambio de temporada, este momento se convierte en la ocasión perfecta para cambiar de look, ¿o no?

Dar un aire distinto a nuestro cabello nos ayudará no solo a levantar el ánimo sino a vernos más guapas, incluso en tiempos de pandemia. Este otoño-invierno, como así ocurre en la moda, llegan nuevas tendencias para animarnos los meses más fríos del año.

En cuestiones capilares, además de haber encontrado los colores de pelo preferidos por los estilistas que nosotras también queremos probar en nuestra melena también hemos descubierto el flequillo que jamás nos habríamos imaginado que volvería, como es el mítico de Farrah Fawcett (al más puro estilo setentero) que ha regresado en una versión actualizada que nos encanta. Sin embargo, la cosa no acaba aquí porque ahora Camila Cabello nos ha descubierto el corte de pelo MÁS favorecedor para las chicas de pelo rizado.

La cantante ha compartido a través de uno de sus últimos posts de Instagram su nuevo look, y lo cierto es que está realmente emocionada: "¡Perdí mi virginidad con el pelo corto! He tenido el pelo largo toda mi vida, es hora de sentir el aire en los hombros", era el mensaje que acompaña a esta imagen en la que vemos a una Camila con una melena natural que ha conquistado a sus 'followers' (y no es para menos, porque está guapísima).

Incluso si eres de esas a las que le cuesta dar el paso para cambiar de look, queremos animarte a que lo hagas porque no debemos olvidar que el pelo crece, y sino que se lo digan a la cantante.

Como ella misma ha confesado a través de esta red social, Camila siempre ha presumido de tener una de las melenas más bonitas del panorama 'celebrity' y aún así ha decidido despedirse de su pelo largo por primera vez en su vida y apostar por un 'lob' (o 'long bob'), que es el corte más 'cool' de la temporada (y no lo decimos nosotras, sino que es palabrita de experto).

Al parecer, según informan los estilistas, se trata de uno de los cortes más pedidos en los salones de peluquería pero, ¿qué tiene para que guste tanto? Eduardo Sánchez, director de la Maison que lleva su nombre, lo tiene claro: "el 'lob' es un largo perfecto para todas las mujeres que quieren sentir el largo de una melena sin tener que lidiar con un cabello muy largo", explica.

Por supuesto, es ideal para las chicas de pelo rizado por una razón muy simple, y es que "sienta bien al cabello que tiene algo de movimiento natural, como la onda abierta que lleva la cantante". Sin embargo, el resultado no es tan favorecedor para las chicas con cabello muy liso, fino o escaso.

Además, otra de las razones por las que el corte 'lob' está conquistado el 'street style' es su versatilidad, y es que "permite hacerse todo tipo de recogidos, y a la vez, resulta muy cómodo de cuidar", asegura el estilista. De hecho, " perfecto para mujeres de cualquier edad con el cabello muy dañado y que necesita sanearse en profundidad o, sencillamente, para quien quiere ahorrar tiempo, pues es fácil de peinar".

¡Ojo! Es importante conocer la diferencia entre el mítico 'bob' (que ya sabemos que es otro de los que más triunfa este 2020) y el 'lob' y básicamente es el nacimiento del cabello: "en el momento en que éste está por debajo de su línea de crecimiento en la nunca, ya pasa a ser lob, marcando el movimiento del corte a partir de la nuca", concluye Eduardo.

A nosotras nos ha conquistado. ¿Y tú? ¿A qué esperas para presumir de melena 'curly' como nunca antes lo habías hecho?