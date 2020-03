Chenoa se ha cortado el pelo (ella misma) durante la cuarentena y el resultado no ha sido el esperado

La artista ha tenido algún que otro problema con la tijera...

Nos encantan las celebrities que se muestran con naturalidad, como la vida la misma. Nos acercan mucho más a ellas a sus seguidoras. Y Chenoa es un gran ejemplo de ello. De hecho, la cantante y jurado de 'Tu cara me suena' es una de nuestras favoritas por eso precisamente. Si no te lo crees, verás la que ha preparado en casa durante el confinamiento y, sobre todo, el buen humor con el que lo ha contado.

¿Te acuerdas de su melenaza a lo largo de los últimos tiempos? Mira, era así, antes del corte de pelo casero que se ha hecho a sí mismo en casa... con un resultado no demasiado satisfactorio.

En un vídeo en directo en el que acabó intentando ponerle remedio cortando un poco más ante el temor de sus fans que seguían sus peripecias con las tijeras por Instagram, ella misma reconoció que se había pegado "un buen trasquilón". Además de asumir que no había sido buena idea, la artista de origen argentino dejó claro su consejo: "No os cortéis el pelo en casa".

Es un buen ejemplo el de Chenoa si eres una de esas personas que está deseando pasar por la peluquería y, como es imposible hacerlo porque así lo dice el decreto ley que marca el actual estado de alarma, se está planteando coger las tijeras en casa y ponerse delante del espejo. Lo es para que seas consciente del peligro que tiene cortarse el pelo en casa, que no es algo tan fácil de hacer como parece.

La prueba es el resultado final de la melena de Chenoa; el peligro de que ambos lados queden descompensado es real.

Si pese a haber el ejemplo de Chenoa sigues con ganas de cortarte a ti misma el cabello, infórmate bien de cómo hacerlo. Los peluqueros nos han dado algunos buenos consejos al respecto.

Trucos para cortarte el pelo en casa con éxito

Por ejemplo, siguiendo los consejos de Eduardo Sánchez puedes arreglar uno de los puntos críticos del pelo en estas semanas de confinamiento, el flequillo. Además de recomendar su corte en seco, utilizar unas tijeras específicas y afiladas, y peinar el cabello primero con un peine de púas finas, el propietario del salón madrileño que lleva su nombre advierte de lo siguiente cuando te pongas frente al espejo: “De frente al espejo, busca justo el punto donde la cabeza se curva, donde se ve más abombada: ahí es desde donde marcamos el flequillo, separando el pelo en forma de triángulo. Ese triángulo debe comenzar en el centro del tabique y luego llegar más o manos hasta las tres cuartas partes de la ceja”.

Eduardo, además, especifica las pequeñas pero importantes diferencias que tienes que tener en cuenta dependiendo de la cantidad de pelo que tengas: “Mientras más atrás se inicie la punta del triángulo, más espeso va a ser el flequillo. En los casos en que el cabello no es muy abundante, es mejor no iniciar ese flequillo demasiado atrasado para no restar densidad a los laterales. A la vez, es preferible limitar la cantidad de cabello que separaremos en ese triángulo de partida, pues cuanto más ancho sea, más marcado será el flequillo”.

Por último, para atacar el flequillo definitivamente, Sánchez detalla el paso decisivo que te lo pondrá más fácil y te ayudarán a disimular los errores: "Usa los dedos índice y corazón para atrapar el flequillo entre los dedos y estira el cabello. Usa los dedos para controlar el largo que buscas – el sobrante que queda por encima es lo que debes cortar-. Lo más fácil es girar el cabello ligeramente hacia arriba y no cortar en línea recta, sino abordar el cabello en diagonal: en vez de hacer un corte al ras, es mucho mejor entrar con las tijeras inclinadas, cortando con movimiento ascendentes, con un gesto como de picoteo. Es mejor que cortarlo en recto, porque si primero se corta recto y luego se quiere hacer irregular es muchísimo más difícil. No hace falta cortar todo ese cabello, sino sólo entresacar y eliminar las partes más largas: así el resultado es mucho más natural y si hay errores, pasan más desapercibidos”, explica el estilista del cabello.

Si lo que buscas es hacer algo parecido a lo que pretendía hacer Chenoa, cortar el largo de la melena, en Youtube hay tutoriales cortos muy didácticos con buenos trucos caseros. Es el caso de este de LynSire para conseguir un long bob casero que no parece tal o este otro de Sharee Anonuevo, ambos con millones de visualizaciones. Cuantos más te informes antes de usar las tijeras, mucho mejor. Hacerlo después de cortar, como bien sabe Chenoa, tiene difícil remedio...