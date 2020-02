Charlize Theron o cómo hacer del pelo corto tu mejor complemento sobre la alfombra roja

La actriz siempre sabe cómo deslumbrar.

María Aguirre | Woman.es

No hay actriz más camaleónica en cuestión capilar que Charlize Theron. A la ganadora de un Oscar por 'Monster' le hemos visto lucir múltiples versiones de su melena. Rubia y morena en sus múltiples tonalidades, quizá lo único que le falte a la actriz es probar suerte con los rojizos y caobas, pero lo que seguro ha experimentado es la amplia variedad de cortes de pelo que existe. Y, lo que es más sorprendente, ¡todos le quedan bien!

Desde el clásico bob que lució cuando llevaba el cabello más oscuro hasta la melena midi más sencilla, pasando por el pixie, y hasta el 'bowl cut' con el que se atrevió hace unos meses. Este corte a tazón que, precisamente, nos adelantó la que está llamada a ser una de las tendencias del 2020, creíamos que no tenía demasiado recorrido pero nos equivocamos de pleno porque en las últimas semanas ha dado buena cuenta de todas las posibilidades que ofrece.

No solo lo ha lucido peinado natural, con cresta, hacia atrás o con raya al medio, sino que hasta se ha animado a añadirle un brazalete en la zona de la raíz para lograr un resultado sorprendente. Pero ahora está empezando a crecerle de nuevo al cabello y está en ese punto en el que no es tan fácil peinarlo por lo que no le queda otra que que empezar a probar fórmulas nuevas. Aunque visto su historial, si algo nos ha quedado claro es que no hay reto en este sentido que se le resista. Y aquí tenemos la prueba de que estamos en lo cierto.

La alfombra roja de los Premios Bafta nos ha servido para ver esta nueva imagen de la sudafricana en la que se aprecia como luce un tono un poco más platino del que acostumbra y lo lleva peinado de manera informal con raya a un lado y las puntas ligeramente hacia fuera. De este modo ha dejado su rostro maquillado en tonos malvas completamente despejado para ceder todo el protagonismo al resto del look.

Un look que estaba compuesto por un impresionante vestido morado de falda plisada y original cuerpo escotado firmado por Dior, el cual ha completado con un cinturón negro a juego con su manicura, una fina gargantilla y unos discretos pendientes.