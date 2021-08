Los champús en seco se han colado en nuestro neceser para salvarnos de nuestra vida todoterreno. Xevi Jubany, director técnico de KIN Cosmetics, nos descubre todos los secretos de este producto y lo mejor del mercado.

Cecilia Franco

Cuántas veces realizamos una rutina capilar perfecta y, a las pocas horas, parece que nuestro pelo sigue sucio, sin vida. Muchas veces, ¿verdad? Y qué rabia da, sobre todo, cuando tienes un compromiso y no tienes tiempo de volver a meterte en la ducha. Seguro que has sentido esa sensación en más de una ocasión, sobre todo, si tu cabello es de tendencia grasa. Y es que no es que nuestro pelo esté sucio, sino que es grasa natural del cuero cabelludo o provocado por 'toquetear' mucho nuestro pelo. Seas o no chica de pelo graso, si tienes flequillo o el pelo fino necesitas saber algo: ¡Los champús en seco te salvarán la vida en tiempo récord! Y no lo decimos nosotras, lo dicen los expertos en cuidado capilar.

Desde que se lanzaron al mercado, la curiosidad de muchas despertó. Los champús en seco llegaron a este mundo para, literalmente, salvarte la vida en pocos segundos. "Es un producto muy útil para sacarte de un apuro cuando no tienes tiempo de lavar el cabello", explica Xevi Jubany, director técnico de KIN Cosmetics, firma que encontrarás a la venta en mumoma.com.

Sí, porque en ocasiones te lo acabas de lavar y lo ves sucio, pero en otras, simplemente, por el estrés de los compromisos ves limitado el tiempo para lavar tu cabello y necesitas buscar algún remedio rápido y eficaz que le devuelva vida y movimiento. Con los champús en seco no solo ayudarás a refrescar el cuero cabelludo y que se vea más limpio, "este tipo de productos son multi-tasking, funcionan como matificadores y son perfectos para dar textura y mantener un peinado perfecto durante horas, tanto en cabello suelto como recogido. De hecho, los champús secos con efecto voluminizador es que es uno de los secretos que tienen los mejores profesionales del cabello a la hora de crear cualquier tipo de look en un backstage de moda", explica Xevi.

A nivel 'styling' este producto es perfecto para pelo fino, con poco volumen, porque su efecto moldeador ligero ayuda a obtener un peinado acabado de peluquería excepcional.

Para las chicas con flequillo, los champús en seco se pueden convertir también en una herramienta muy útil "ya que el flequillo se ensucia mucho más rápido que el resto de la melena y en ocasiones no es necesario lavar todo, sino que con un toque de champú seco está listo". Y como todo producto, los beneficios garantizados de sus ingredientes activos, dependiendo de la formulación de la marca, fomentarán salud a la fibra capilar. ¡Todo en uno!

¿Cómo y cuándo utilizarlo?

"Primero hay que agitar bien el producto y vaporizar a una distancia de 10-15 cm en las raíces y repartir sobre el conjunto del cabello seco haciendo un masaje con las yemas de los dedos. Después de un minuto aproximadamente se puede peinar del modo deseado y listo", nos cuenta Xevi.

¿Lo mejor de este producto? "Se puede usar a diario sin problema como un producto más de 'styling' y de vez en cuando como 'salvavidas' si no da tiempo a lavar el cabello". Pero sin olvidar algo importante, "en ningún caso debe sustituir una rutina de higiene capilar". ¡Nuestro nuevo aliado para la vuelta al cole capilar!