Con este champú sólido tu pelo olerá a cítricos todo el día y además cuida el cuero cabelludo sensible para que no te pique la cabeza

La solución para las melenas más sensibles (¡y por solo 7 euros!).

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Todavía no te has animado a probar el champú sólido, amiga? Puede que, si tienes el cuero cabelludo sensible, pienses que estos productos no son para ti, pero nada más lejos de la realidad, pues estas pastillas son un auténtico 'salvavidas' que, además de mimar tu pelo, dejándolo superbrillante y con un aroma increíble, ayudan a cuidar el medio ambiente. ¡Todo un dos por uno!

En los últimos tiempos los champús sólidos se han ganado el aprobado de las expertas en belleza por méritos propios: son geniales para llevarlos de viaje ya que no hay peligro de derrame en el neceser, huelen de maravilla y se adaptan a las necesidades de cada tipo de cabello. Sin embargo, su principal ventaja es que cada pastilla equivale a casi un litro de champú líquido y, además, no necesitan envase, por lo que ofrecen una alternativa más 'eco' a las duchas tradicionales.

La firma Lush es todo en referente en la materia y webs especializadas en el mundo 'beauty' como Laconicum ya se han declarado fans de estos cosméticos, por eso no podemos dejar de recomendarte nuestro último descubrimiento: un champú sólido 'made in Spain' ideal para el cuero cabelludo sensible que además es 'low cost'.

La marca detrás de esta maravilla es Wai Wai, una empresa comprometida con la defensa del planeta cuyo objetivo es democratizar el acceso a los productos de residuo cero de alta calidad, sin testar en animales y protegiendo la naturaleza. De esta idea parte su champú sólido 'Herbal' (7 euros).

Lo primero que nos ha llamado la atención de esta pastilla es su color, resultado de una mezcla de ingredientes naturales (y nada de parabenos) entre los que destacan el aceite de argán (clave para nutrir tu melena y dejarla suave y brillante) y el aceite de coco (sus propiedades mantienen el cabello sano y protegen la fibra capilar). Por este motivo resulta estupendo para los cabellos más sensibles o que se irritan con facilidad.

Si nunca has usado estas pastillas debes que saber que lavarse bien el pelo con un champú sólido es muy sencillo: una vez entra en contacto con el agua o con el cabello mojado, la pastilla se hidrata y crea espuma, de forma que ya puedes empezar a masajear y enjuagar como lo harías con un champú tradicional.

Desde Wai Wai nos cuentan además un truco para conseguir 'pelazo' de forma fácil: "Termina de enjuagártelo con agua fría, esto activará la circulación sanguínea del cuero cabelludo, ¡con un resultado espectacular!" Tomamos nota.