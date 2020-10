Este champú con sal hace que tu pelo aguante limpio durante más tiempo, palabra

El salvavidas que tu cabello necesita.

María Aguirre | Woman.es

Cuando hablamos de la higiene y la salud del cabello no hay una sola variable importante al respecto, sino que son distintos factores en los que hay que prestar atención. Uno de los más importantes es la elección del champú, que debe garantizar el cuidado del cabello en función de sus característicos -ya sea este seco, graso, frágil, falto de volumen o con tendencia al encrespamiento- y al mismo tiempo que permanezca limpio el máximo tiempo posible.

No son mayoría los productos que presumir de ambas cosas, pero sí que existe un abanico suficiente de opciones a tu alcance. Un buen ejemplo es el champú H07, desarrollado por la firma de cosmética española Modesta Cassinello.

Este producto tiene en su fórmula como gran novedad a la sal marina obtenida por evaporación del agua de mar, que según el fabricante ayuda a sanear y equilibrar el cuero cabelludo, a darle más luminosidad y volumen y, lo más importante, a mantenerlo limpio por más tiempo.

Es ideal para entornos con alta contaminación porque elimina de forma eficaz las sustancias contaminantes en suspensión que quedan adheridas al pelo, especialmente cuando es graso, pero como siempre en estos casos es fundamental ser responsable y constante en la forma de aplicarlo.

Desde la firma recomiendan, en este caso, aplicar sobre los dedos mojados una cantidad pequeña y deslizarlo sobre los dedos de la mano opuesta para que se reparta bien antes de aplicarlo cobre la el cabello mojado, desde la raíz. Enjuaga y aplica un acondicionador con el que terminar la rutina de limpieza.

Lo mejor de todo es que no es la única fórmula que te garantiza la salud y la limpieza de larga duración para el cuero cabelludo. En base a nuestra experiencia, hemos hecho una pequeña selección de productos que sabemos de primera mano que no te van a fallar si estás buscando cambiar de champú porque no encuentras un modelo que cumpla con tus expectativas.