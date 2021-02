La modelo británica se apunta al castaño tendencia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

¿Habías escuchado alguna vez hablar sobre el 'bronde'? Seguramente sí, y no es para menos. Entre todos los castaños, el 'bronde' ha sido el que ha arrasado durante los últimos meses de 2020 y apunta a que lo seguirá haciéndolo a lo largo de 2021.

Y es que, ¿quién dijo que el castaño no era apto para las rubias? Si ayer vimos el reciente (y sorprendente) cambio de look de Elsa Pataky pasándose al castaño, la nueva coloración de Cara Delevingne nos confirma que el 'bronde' es el mejor color para aquellas rubias que quieren oscurecer su cabello sin necesidad de recurrir a un cambio extremo.

La modelo ha compartido el resultado de su nuevo look a través de Instagram y la verdad es que no puede gustarnos más. "Las rubias se divierten más, pero las castañas...", es el mensaje con el que Cara ha mostrado su nueva melena.

Si hay algo que caracterice a Cara Delevingne es, sin duda, su personalidad. La 'top' no le teme a los cambios de look más arriesgados. De hecho, es inevitable no acordarse de la modelo británica luciendo cortes de pelo radicales (como su cabeza totalmente rapada), rubios polares o extensiones XXL. Sin embargo, es cierto que pocas veces la hemos visto lucir una melena en tonos oscuros. ¡Pero todo le sienta fenomenal!

El color 'bronde', al que ya se han apuntado muchas otras 'celebrities' como Blanca Suárez, Jennifer Aniston o, incluso, Kate Middleton), "es una de las tendencias indiscutibles de la temporada que está a punto de empezar", explica Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. Y, en concreto, en el caso de Cara, "apuesta por un tono a medio camino entre el rubio oscuro y el castaño claro que se acerca bastante, como revelan sus cejas, a su cabello natural", añade.

Pero, ¿qué tiene este tono para que guste tanto? Según explica el estilista, se trata de un color que "suaviza las facciones y aporta mucha luz al rostro. Es perfecto para mujeres cuyo color de base sea castaño claro o rubio oscuro pero también favorece mucho a todas las morenas que quieran lucir un color más claro sin un gran compromiso y evitando un efecto raíz muy marcado", explica.

Sin duda, para la modelo británica es “un tono muy luminoso, fruto probablemente, de los reflejos que Cara Delevingne llevaba previamente. Por eso hay más contraste de medios a puntas. Gracias a este efecto de “camuflaje” de las mechas, se consigue una melena muy natural. Una naturalidad que se potencia con el corte y el peinado, un cabello muy desfilado y peinado con unas ondas muy ochenteras”, aclara el estilista y director de Maison Eduardo Sánchez.

¡Nos encanta! ¿Y a ti?