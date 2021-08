El pelo canoso se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Desde la Reina Letizia hasta Lily Allen o Andie McDowell se han apuntado a esta tendencia que esconde algo más que una moda capilar. Si te quieres unir a ellas, sigue estos trucos.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

¿Recuerdas cuándo te salió la primera cana? La primera que viste, claro… Según el informe Pantene Grey Hair, el 42% de las mujeres de entre 25 y 44 años se han enfrentado a ese momento frente al espejo. Para algunos, ahí comienza la dependencia del tinte, pero para cada vez más personas, ese pelo blanco representa una oportunidad.

-El regreso de Cruella nos demuestra que la cana es bella

Como recientemente han demostrado rostros conocidos de toda índole -desde la Reina Letizia a Kate Middleton pasando por Lily Allen o Andie McDowell-, las canas también pueden ser atractivas. Y prácticas: una puerta abierta a olvidarse del tinte cada 3 semanas, a mostrarte tal como eres o, simplemente, a cambiar de look. De hecho, detrás de este gesto que antes se podía ver como un descuido existe toda una declaración de intenciones.

Aunque, evidentemente, tiene su lado trendy, muchos lo ven como un símbolo reivindicativo. “El boom de las canas es más que una tendencia. El pelo gris nos lanza el mensaje de que la belleza y el valor de una mujer son independientes de los cánones establecidos”, sostiene la experta en imagen corporal Caterina Gentili, investigadora del Centre for Appearance Research de la UWE Bristol. Para otros, se enlaza con el auge de lo natural y también está enlazado con la seguridad en una misma.

Sea cual sea el mensaje que quieras lanzar con tus canas, para presumir de ellas has de seguir ciertos cuidados. Es decir, te olvidarás del tinte o las mechas, pero has de ser rigurosa con los productos que uses. “Los champús y acondicionadores con pigmentos violetas o azules que enfrían el color son idóneos para evitar que las canas amarilleen por acción de la contaminación, el sol o el uso de ciertos productos capilares”, recuerdan desde Davines Hair . No es necesario usarlos a diario, pero sí dejar algún bote a mano en la ducha para aplicarlo al menos una vez a la semana.

También es importante que hidrates tu melena en profundidad un par de veces por semana. La pérdida de pigmento propia del pelo blanco se acompaña de un engrosamiento del tallo capilar y de ahí que tus canas suelan estar encrespadas. Las mascarillas, acondicionadores leave-in, aceites y sérums te ayudarán a domarlas.

Si te planteas pasarte al gris total, como la editora de moda Sarah Harris (@sarahharris) puedes hacer una transición natural -con mucha paciencia- o acudir a tu salón para que te ayuden. Lo ideal es hacer unas mechas muy finas, aclararlas al máximo y matizar con un tinte blanco ligeramente plateado. Aunque lo que nunca falla es pasar por la tijera. Un buen corte será tu mejor aliado. En cualquier caso, si cumples con los cuidados, lo único que te queda es presumir de tu pelazo y demostrar que la cana también puede ser bella.