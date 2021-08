La transformación radical de Emme, la hija de Jennifer Lopez: pelo azul y escalado

El estilo de la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, de 13 años, ha experimentado un importante cambio este verano.

Clara Hernández

Estábamos tan distraídas con el nuevo romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, que apenas habíamos prestado atención a la hija de la primera, Emme Marible Muñiz, quien, a sus 13 años, ha dado un giro radical a su look este verano.

Emme, que nos enamoró en el escenario de la Super Bowl 2020 junto a su madre (y que, para algunos, "robó el show" entonces entonando a la perfección una versión mística de 'Let's get loud' y un fragmento de 'Born in the USA' de Bruce Springsteen), ha comenzado a dar muestras claras de que ya no es una niña (al menos, del todo) con sus estilismos urbanos y, sobre todo, con su nuevo cabello.

Hace menos de un año, aún la veíamos paseando de la mano de Jennifer Lopez y luciendo un cómodo semirrecogido con dos coletas altas, de estilo naif. Sin embargo, el verano ha traído a su apariencia un giro radical. En julio, Emme nos sorprendía con su pelo corto y capeado rizado, de un estilo desenfadado, en un color azul celeste (en la foto de arriba) que la 'teenager' había elegido para cubrirlo, muy similar al tono pastel que habían lucido otras celebridades como Kylie Jenner.

¿Un capricho de unos días? Unas fotos de este miércoles, que muestran a Emme y Jennifer Lopez en un restaurante de Hollywood tomando un refresco, revelan que la hija de la artista ha mantenido el estilo y su color, aunque más oscurecido, y alternado con tonos más grises y castaños, seguramente como consecuencia del paso de las semanas.

El azul y el rosa chicle son algunos de los colores que se han mantenido durante varias temporadas en el top de looks capilares más atrevidos. Madonna, Laura Escanes, María Pedraza, Hailey Baldwin, Dua Lipa o Kim Kardashian son algunas de las que han sumado en algún momento a esta tendencia que, en el caso de Emme, marca su paso a la adolescencia.

Emme nació en Nueva York del matrimonio formado por Jennifer Lopez y Marc Anthony. Además de sus dotes vocales y de no asustarse ante públicos multitudinarios, como dejó claro en la Super Bowl y, antes, en The Forum de Los Angeles, ha hecho sus primeros pinitos en la interpretación, en el videoclip 'Limitless' de su madre. Asimismo, es una gran apasionada de la moda, toca el ukelele y escribe su primer libro.

Así ha crecido Emme, siempre delante de los flashes: