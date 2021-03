El cambio de look de Pilar Rubio: sorprende con un corte de pelo short bob

Le queda de maravilla

Woman.es

Pilar Rubio ha vuelto a sorprender con su nuevo look. Queda clarísimo que la presentadora se atreve con todo y que no le tiene miedo a los cambios radicales, aunque en este caso se tratara de una peluca, y no de un corte de pelo extremo, eso sí la melena corta le queda de maravilla.

- Alucinadas estamos con el cárdigan con cuello polo de Pilar Rubio

- Pilar Rubio tiene un pijama tan bonito que lo utiliza ¡como ropa de calle!

"Te has cortado el pelo?", le ha preguntado Pablo Motos, en 'El hormiguero'. "No, es una peluca. Hoy en día para qué te vas a cortar. Te pones una peluca y cada día tienes un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte que se lleva ahora, como el de mi querida Tamara, muy cómodo, cortito", decía Pilar. Le queda estupendamente y le favorece bastante este corte.

La presentadora apareció en el programa de televisión para presentar algunas de las tendencias más locas y atrevidas que había fichado de las pasarelas. Prendas agujereadas, sombreros de lo más originales con cabeza de animales... y el bob. Pilar aseguró que ese corte de pelo era el que más de moda estaba y que lo había visto en importantes eventos como la alfombra roja de los Globos de Oro.

El 'short bob' da ese toque juvenil, fresco y divertido que muchas necesitan. Resulta todo un acierto para mujeres que como Pilar Rubio, tienen un rostro asimétrico, ya que enfatiza aún más los rasgos, porque llega hasta la altura de la barbilla.

Y a pesar de que recibió muchísimos halagos por su corte la presentadora aseguro que no se atreve hacerlo realidad. "No me corto el pelo porque siempre tienes que estar muy arreglada, y no me veo yo así levantada por la mañana", ha explicado.