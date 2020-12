Y lo admitimos, nos encanta.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Cuando damos la bienvenida a un año nuevo, nos planteamos una lista eterna de propósitos que, sinceramente (y bien lo sabes), muchos de ellos no cumplimos. Sin embargo, y especialmente tras el 2020 que llevamos a nuestras espaldas, los 365 días de 2021 que vienen por delante nos llenan de ilusión, ¿o no? Por ello, es importante empezar totalmente renovadas y, ¿qué mejor que hacerlo con un cambio de look?

Son muchas las tendencias capilares que van a llegar para quedarse el próximo año, sin embargo este otoño-invierno hay una que está destacando sobre todas las demás: la melena bicolor. Y es que tras ver a Dua Lipa, Kaia Gerber, Aitana o Danna Paola sumarse a esta coloración, llega Bella Hadid para terminarnos de demostrar lo que ya sospechábamos, y es que esta temporada la melena será bicolor o no séra.

La modelo ha querido despedir el año con un cambio de look de lo más sorprendente, que consiste en la combinación de dos tonos muy contrastados sobre su cabello: el naranja y el castaño. Sí amiga, naranja, como lo estás leyendo.

Se trata de un look que nos lleva directa a los años 90 (una estética que, por cierto, Bella Hadid sabe lucir muy bien) y que ella misma ha mostrado orgullosa a través de sus redes sociales. Aunque en el 'selfie' que ha compartido en sus Stories de Instagram podría parecer que solo se ha teñido los mechones delanteros, realmente la coloración ha inundado todo su cabello, tal y como hemos podido ver en unas fotos que le han sacado los 'paparazzi' paseando por las calles de Nueva York.

Efectivamente, este contraste de tonalidades es pura tendencia capilar y ya sabemos que Bella no le teme a los cambios. El look es obra de Evanie Frausto, el estilista que hay detrás de muchos de los 'beauty looks' de la 'top' y que mostró hace aproximadamente un mes una prueba del cabello de Bella con mechones naranjas en su cuenta de Instagram.

Tanto le habrá gustado a la modelo que ha decidido aplicar el color en el resto de su melena, ¡y nos encanta el resultado!