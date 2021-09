Britney Spears celebra su compromiso con un cambio de look radical

Se ha cortado el pelo y coloreado las puntas de un intenso rojo fuego.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

No se puede negar que este está siendo un año lleno de cambios y novedades en la vida de Britney Spears. Tras perder la batalla legal contra su padre, que ejerce como tutor legal de la artista desde hace 13 años, nada apuntaba a que la situación fuera a mejorar para ella. Sin embargo, todo ha dado un giro en los últimos días, cuando Jamie Spears solicitó que se pusiera fin a esta tutela.

La ronda de buenas noticias continuaba para la cantante con el anuncio de su compromiso con Sam Asghari, tras una relación de cinco años, y hoy, a modo de celebración, ha decidido hacerse un cambio de look radical que por supuesto ha compartido también con todos sus seguidores en redes sociales.

Con un nuevo corte a la altura de los hombros y las puntas de un intenso color rojo ha aparecido la princesa del pop en su cuenta de Instagram, en la que también hacía una reflexión sobre cómo ha cambiado su vida en los últimos meses. "Me inspiré un poco 😎😜😂 para ir de rojo y luego me corté todo el pelo y ahora me siento como una mujer nueva".

Spears también aprovechó el pie de foto para dirigirse a los paparazzi que, según ella, le hacen fotos injustas. "La verdad es que no me gusta que los paparazzi me saquen la papada mientras voy en mi coche 🙄 ... ¡¡¡¡malditos gilip***s 😡!!! Pero bueno es Hollywood y como dice Madonna, como te puede doler si se ve tan bien ??? ". (Es una referencia a la canción 'Hollywood' de Madonna de 2003).

La cantante de 'Toxic' continuó: "Yo ya he tenido mi buena ración de fotos vergonzosas y no son las fotos las que me molestan... ¡¡¡Creo que es el sarcasmo arrogante y las críticas de la gente que va con ello !!! Oh, bueno... Trato de mantenerme alejada de todo y creo que estoy haciendo un buen trabajo en eso últimamente... Quiero decir que mi casa está impecable, tengo un pastel en el horno, y voy a ver Crepúsculo más tarde 🤷🏼🤷🏼🤷🏼 ... después de doblar mi ropa, por supuesto 😜😜😜 !!!

Britney Spears parece más feliz que nunca estos días, y a la espera del anuncio de la fecha del gran día, solo podemos desearle lo mejor a la artista, que no ha tenido una vida amorosa especialmente buena.