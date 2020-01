Si eres de las que le gusta el rubio platino pero no se atreve, el color de pelo ‘Stone Blonde’ es justo el que necesitas

Vas a cambiar de look en 3, 2, 1...

SANDRA GONZÁLEZ | Woman.es

Desde la mismísima Marilyn Monroe, pasando por Nicole Kidman, hasta la propia Miley Cyrus. El rubio es una coloración capilar que sienta bien, eso es así, tengas la edad que tengas.

- Kendall Jenner cambia de look y se pasa al rubio más deseado por las españolas

- Cómo conseguir el rubio de Emma Roberts en cinco pasos

Existen todo tipo de tonalidades dentro del rubio, uno de los más recurridos es el 'smoky gold', que sirve tanto para rubias como para morenas y será uno de los que triunfe en este 2020. Pero, admitámoslo, a las que verdaderamente nos encanta este color de pelo cuanto más claro, mejor, ¿o no? Hoy te hablamos del nuevo RUBIO que todas necesitábamos: el 'Stone Blonde'.

Cada temporada, como así ocurre en la moda, las tendencias de belleza se renuevan o se reinventan. Y, aunque llevamos viéndolo varios años, parece que este invierno el rubio nórdico (que es como el platino pero aún más claro) ha cogido más fuerza que nunca, y es que es un color ideal para las chicas de piel clarita. De hecho, celebrities de la talla de Jennifer Lawrence, Kristen Stewart o Khloé Kardashian ya han apostado por él.

Sin embargo, no todo son ventajas. El rubio nórdico o platino requieren muchísimos cuidados, y si no eres una celebrity o una estrella de Hollywood puede que no tengas ni el tiempo ni el dinero necesario para el tratamiento.

Este rubio supone roturas de puntas inevitables, que impiden que el cabello crezca sano y fuerte; gastos en champús especiales para la conservación del color; citas en la peluquería cada dos semanas para retocar las raíces; o incluso tiene el riesgo de acabar de color verde al estar en contacto con el agua del mar y la piscina durante los meses de verano.

Entendemos que tengas tus razones para no atreverte a llevarlo pero, ¿y si te decimos que, por fin, ha surgido la coloración que necesitabas para llevar ese rubio que tanto deseas?

Se trata del 'Stone Blonde' (o 'rubio piedra'), un tono que, aunque sigue perteneciendo a la familia de los platinos, es mucho más cómodo de llevar. ¿Su secreto? La mezcla de diferentes colores para obtener un rubio intermedio.

Es una coloración que supone el equilibrio perfecto entre los diferentes tonos de rubio, desde el ceniza (que es el que más se aproxima al castaño), pasado por otros más cálidos, y hasta los más fríos. Todo ello con un acabado muy natural de color beige-rubio y aplicado desde la raíz hasta las puntas.

Este tipo de coloración aporta un efecto de luminosidad al cabello y, por supuesto, una estética súper natural apta para todo tipo de tonos de piel. ¡Ya no hay excusa para cambiar de look!