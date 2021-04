Blanca Suárez se suma al la tendencia de pelo que arrasa entre las famosas. Hablamos del 'face framing', las mechas que dan muchísima luz al rostro y que además tienen efecto rejuvenecedor.

Las modas siempre vuelven incluso cuando hablamos de belleza. Si de algo ha servido Instagram, además de ser fuente de cotilleo, es de pasarela de tendencias. No hay estrella que se resista a enseñar su nuevo look en el aplicación ni fan que se le resista. Así es como hemos descubierto las famosas mechas face framing, que ojo, en el pasado eran conocidas como chunky highlights o money piece han vuelto con más fuerza que nunca.

Basta con tirar un poco de la memoria para transportarnos a la década de los 90. Quién no recuerda a las Spice Girls, en especial a Geri Halliwell con sus mechas más rubias y su melena pelirroja.

Ahora y desde hace un tiempo famosas y trensetters de la talla de Olivia Palermo, Jennifer López y más recientemente Blanca Suárez se han dejado ver con estas mechas delanteras con toques más claros que la base natural. ¡Y nos encanta!

Si lo que buscas es un cambio de look con el que dar una nueva vida a tu melena, pero sin arriesgar demasiado, puedes fichar estas mechas que aportan algo de luz y que son de super tendencia y además que tanto favorecen al rostro.

Blanca compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que además de presumir su nuevo look, lleva una sudadera tie dye, tendencia que como ya te hemos contado ha vuelto esta primavera-verano (aunque, en realidad, no se fue jamás).

En las fotografías se puede ver a la actriz lucir su melena castaña, pero con un toque especial que viene dado por unas mechas marcadas en la parte delantera. "El otro día hice este color a esta belleza y es una fantasía", escribió María Roberts, la encargada de cuidar la melena de la actriz en el salón madrileño Studio25.

Con este nuevo cambió de look de Blanca Suárez, confirmamos que las mechas face framing han llegado para desbancar a las balayage. Y si decimos que son super favorecedoras es porque la técnica consiste básicamente en enmarcar el rostro por mechones de pelo más claros que se funden con el resto de la melena para iluminar y estilizar el rostro al máximo.

Estas mechas surgen de la necesidad de aportar luz a los mechones próximos al rostro con tonalidades más claras que en el resto de la melena. De este modo, no solo se ilumina más la cara, sino que da más volumen a la melena.

Tengas el color y corte que tengas puedes apuntarte a probar este tipo de coloración. Sus ventajas son muchas y muy variadas: No suponen un cambio radical, pueden lucir muy naturales, no tienes que retocarlas todos los meses, dan una sensación de volumen a quienes no tiene una melena muy abundante y favorecen a cualquier edad. ¿Te apuntas?