Cristina Pedroche es única. Su forma de ser, su desparpajo y su naturalidad hace que siempre esté en el punto de mira (aunque por esta misma razón tenga que soportar críticas de manera habitual). Sin embargo, la presentadora es defensora (y siempre lo ha sido) de que cada uno vista como quiera y luzca todo aquello con lo que se sienta bien. Y por eso nos encanta.

Cristina Pedroche se atreve a lucir los looks más rompedores, y también en cuestión de belleza no le teme a los cambios de imagen. Y, sí, así nos lo ha vuelto a demostrar con un nuevo look con el que ha conseguido dejar a Instagram boquiabierto.

La madrileña ha compartido en redes sociales una imagen en la que aparece posando frente al espejo (y, por cierto, presumiendo de abdominales) con una melena XXL de su color habitual con rizos ultradefinidos de raíz a puntas que no puede gustarnos más.

Esta temporada, sin duda, las amantes del pelo rizado estamos de enhorabuena porque se trata de una de los tratamientos permanentes más solicitados en las peluquerías y, por supuesto, nosotras lo corroboramos en el 'street style'. No obstante, somos conscientes de que no todo el mundo se atreve con el 'curly hair' porque su mantenimiento puede resultar algo laborioso, sin embargo el resultado merece la pena y después de ver a Cristina Pedroche presumir de melenaza, nosotras no tenemos ninguna duda.

Por lo que parece, no se trata de un cambio de look definitivo, ya que tal y como ella misma ha explicado en el post de Instagram en el que ha mostrado su nueva imagen, es para una sesión de fotos de un proyecto que no ha desvelado.

Aunque es cierto que no es la primera vez que vemos a la presentadora lucir un 'curly hair', esta vez ha conseguido un efecto afro que nunca antes le habíamos visto. A nosotras nos parece que está espectacular, ¿y a ti?