¿Difícil? ¿A quién se le ocurrió decir eso? Aquí van algunos consejos para que puedas presumir de nuevo look en un abrir y cerrar de ojos.

Woman.es

Si has llegado hasta aquí es porque te ronda por la cabeza la idea de cortarte el pelo tú misma, pues, amiga, que sepas que eres una valiente. A la mayoría no se le ocurriría dar este paso tan importante pero hay veces que la necesidad aprieta y… ¿cómo vamos a salir con estos pelos? Así que hoy nos hemos propuesto un reto, encontrar lo mejores tutoriales de belleza de youtube e Instagram para que puedas cortarte el pelo tú misma en casa.

Lo primero de todo, es importante que tengas una buena tijera parece muy básico pero las tijeras de cocina, las del escritorio no valen… “Si se puede, es importantísimo tener unas tijeras específicas y bien afiladas, porque si no están bien afiladas, con cada tijeretazo el pelo irá hacia atrás y quedará demasiado corto, y no controlaremos bien la longitud”, explica el experto en belleza Eduardo Sánchez, de Maison Eduardo Sánchez.

- Cómo cortar el pelo recto

La influencer de belleza Patry Jordán nos recomienda, para una mayor precisión, humedezcamos el pelo y, a continuación, hagamos una coleta. Si queremos contar las puntas, como aclara en el vídeo, los dedos nos servirán de guía. Colócalos por encima de las puntas y corta. Así, por delante queda recto y por atrás un poquito redondeado.

Cómo cortar el pelo escalado

Cepilla bien el pelo y divide el cabello en dos particiones. Con las de delante, tienes que hacer una coleta en cada lado con la goma a la altura de la mandíbula. Con el pelo sobrante, haz una coleta alta, lleva ese pelo hacia delante y corta en línea recta. Luego, suelta los mechones de delante, y corta en diagonal. ¡Y listo!